ВАКС вперше ухвалив виплату винагороди викривачу − отримає понад 13 мільйонів гривень — Finance.ua

ВАКС вперше ухвалив виплату винагороди викривачу − отримає понад 13 мільйонів гривень Сьогодні 16:34 — Казна та Політика

ВАКС вперше ухвалив виплату винагороди викривачу − отримає понад 13 мільйонів гривень

Вищий антикорупційний суд вперше прийняв рішення про виплату винагороди викривачу у корупційній справі.

Про це повідомляє пресслужба суду.

«Вперше судом ухвалено рішення про виплату винагороди викривачу, яка становитиме 13 млн 299 тис 950 грн», — сказано в повідомленні.

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Повідомляється, що 2 жовтня колегія суддів ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та колишнім першим заступником начальника київської податкової служби.

ВАКС визнав його винним у шахрайстві та пропозиції чи наданні неправомірної вигоди.

Згідно з угодою, обвинуваченого звільнили від 5 років ув’язнення і призначили іспитовий строк тривалістю 3 роки.

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Водночас обвинувачений взяв на себе обов’язки співпрацювати у іншому кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину, яке розслідується НАБУ, а також забезпечити перерахування 50 млн грн на підтримку ЗСУ.

Також суд застосував спецконфіскацію на користь держави у розмірі 6 млн доларів. Повідомляється, що з них 5 млн 950 тис доларів уже передали на підтримку ЗСУ та ще 50 тис доларів перерахують до бюджету згідно з цим вироком.

Вирок може бути оскаржений упродовж 30 днів.

Українська правда За матеріалами:

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