Блінкен оцінив боротьбу з корупцією в Україні — Finance.ua

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Блінкен оцінив боротьбу з корупцією в Україні

Казна та Політика
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Блінкен оцінив боротьбу з корупцією в Україні
Блінкен оцінив боротьбу з корупцією в Україні
Влада України «демонструє нетерпимість до корупції», а Сполучені Штати Америки контролюють витрачені кошти.
Про це в інтерв'ю CBS Mornings заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.
«Сам факт того, що президент Зеленський вжив заходів, очевидно, для боротьби з випадками корупції, свідчить про те, що українці сприймають це надзвичайно серйозно. І вони знають, що Сполучені Штати та десятки інших країн, які підтримують Україну, хочуть бути певними, що підтримка, яку ми їм надаємо, використовується правильно», — зазначив глава Держдепартаменту США.
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Блінкен також підкреслив, що в Україні, а також в інших країнах працюють команди американських фахівців, які стежать за тим, щоби гроші витрачалися на цілі, для яких надсилаються в країну.
«Я спілкувався з членами Конгресу, які їздили в Україну, і вони бачили наші зусилля на підтвердження того, що ці кошти добре обліковуються. Вони повернулися під великим враженням від цього контролю, цих заходів, і вони сказали нам, що вони не бачили нічого настільки ефективного в інших місцях раніше», — розповів держсекретар США.
Блінкен також окремо прокоментував звільнення керівництва Міністерства оборони України.
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«Чи були всі вони звільнені через корупцію — це відкрите питання. Я думаю, що в деяких випадках є й інші причини. Але для нас, для мене той факт, що Зеленський вживає рішучих дій скрізь, де він щось бачить, є доказом, що вони сприймають це серйозно», — сказав очільник Держдепартаменту США.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України під час засідання 19 вересня ухвалив три важливі антикорупційні рішення. Вони стосуються боротьби з хабарництвом та відмиванням грошей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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