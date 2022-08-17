День финансов: увеличенные тарифы monobank, новая налоговая модель, пенсии на средства меценатов — Finance.ua

День финансов: увеличенные тарифы monobank, новая налоговая модель, пенсии на средства меценатов Сегодня 17:50

Новая налоговая модель. В Офисе президента Украины разрабатывают В Офисе президента Украины разрабатывают новую налоговую модель : 10% налог на прибыль, 10% НДФЛ, 10% НДС. Новую модель смогут принять в ближайшие месяцы или полгода.

monobank повысит тарифы. Мобильный банк monobank с 1 сентября 2022 года Мобильный банк monobank с 1 сентября 2022 года повышает комиссию за снятие собственных средств в банкоматных сетях. Об этом написал один из соучредителей monobank Олег Гороховский. Он также добавил, что тариф за снятие кредитных средств останется без изменений.

Цена газа для украинцев зимой. Как сообщила компания «Нафтогаз», «отопительный сезон» — страшные для украинцев слова, однако оснований для волнения нет, ведь тарифный план «Фиксированный» — 7,96 грн/куб. м — действует до конца апреля 2023 года. Цена Как сообщила компания «Нафтогаз», «отопительный сезон» — страшные для украинцев слова, однако оснований для волнения нет, ведь тарифный план «Фиксированный» — 7,96 грн/куб. м — действует до конца апреля 2023 года. Цена неизменная и довоенная.

Арест денежных средств на банковском счете. Эксперты Юридического справочника для ВПЛ объяснили, могут ли во время военного положения Эксперты Юридического справочника для ВПЛ объяснили, могут ли во время военного положения арестовать средства на банковском счете.

Пенсии на средства меценатов. В Министерстве социальной политики готовят изменения, позволяющие увеличить пенсионные выплаты украинцев. Об этом сообщила министр социальной политики Украины. По ее словам, увеличить размер пенсии отдельным гражданам В Министерстве социальной политики готовят изменения, позволяющие увеличить пенсионные выплаты украинцев. Об этом сообщила министр социальной политики Украины. По ее словам, увеличить размер пенсии отдельным гражданам смогут меценаты

Доступная ипотека. С октября правительство запускает первый этап программы «Доступная ипотека». Поучаствовать С октября правительство запускает первый этап программы «Доступная ипотека». Поучаствовать смогут военнослужащие, сотрудники сектора безопасности и обороны, медики, учителя, педагогические работники и научные сотрудники учреждений государственной и коммунальной форм собственности.

В «Дія» стартует бета-тест документов на английском и услуги шеринга авто. В приложении государственных услуг «Дія» скоро начнется тестирование англоязычной версии документов и шеринга авто. Все желающие могут принять участие В приложении государственных услуг «Дія» скоро начнется тестирование англоязычной версии документов и шеринга авто. Все желающие могут принять участие в бета-тестировании новых возможностей, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Кстати, в прошлом году Министерство цифровой трансформации Украины запустило новую реализацию квалифицированной электронной подписи — Дія.Підпис. Мы расскажем подробнее об этом сервисе в пошаговой инструкции.

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