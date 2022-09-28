День финансов: таможенный безвиз, акциз на горючее, изменение условий «єРобота» и тарифа «Новой почты» — Finance.ua

День финансов: таможенный безвиз, акциз на горючее, изменение условий «єРобота» и тарифа «Новой почты» Сегодня 17:50

В среду, 28 сентября, Президент Владимир Зеленский подписал Закон о возвращении акциза на горючее, а Кабмин внес изменения в порядок выплаты и доставки пенсий.

Таможенный безвиз. Кабинет министров 27 сентября Кабинет министров 27 сентября одобрил постановления, которые позволят Украине присоединиться к Конвенциям о процедуре совместного транзита и упрощении формальностей в торговле товарами, то есть «таможенного безвиза».

Закон о возвращении акциза на горючее. Президент Украины Владимир Зеленский 28 сентября Президент Украины Владимир Зеленский 28 сентября подписал Закон Украины № 7668-д «О внесении изменений в раздел ХХ „Переходные положения“ Налогового кодекса Украины о ставках акцизного налога на период действия правового режима военного, чрезвычайного положения». Рада поддержала соответствующий законопроект 21 сентября. Согласно его положениям, возвращаются акцизы в размере:

бензин 100€/1000 литров;

дизель 100€/1000 литров;

биотопливо 100€/1000 литров;

газ 52€/1000 литров.

Также в Украине принято всё антикоррупционное законодательство.

Изменения в порядок выплаты и доставки пенсий. Кабинет Министров внес Кабинет Министров внес изменения в порядок выплаты и доставки пенсий и пособия по месту фактического проживания получателей.

Также в Украине упростили подтверждение стажа для граждан, работавших в оккупации.

Кстати, мы подготовили новую статью о том, как восстановить утраченные документы, паспорт, налоговый номер, водительские права, документы на недвижимость и прочее.

«єРобота». Кабинет Министров расширил направления использования грантовых средств в рамках программы «єРобота». Теперь победители программы могут тратить полученные денежные средства для покрытия таких Кабинет Министров расширил направления использования грантовых средств в рамках программы «єРобота». Теперь победители программы могут тратить полученные денежные средства для покрытия таких направлений затрат.

Помощь от международных организаций. Международные организации продолжают Международные организации продолжают оказывать помощь украинцам, пострадавшим от войны. На сегодняшний день совместно с Правительством Украины реализуются три программы.

Акционный тариф Новой почты. Новая почта Новая почта объявила об акционном тарифе в октябре. Теперь каждое воскресенье до конца октября можно отправлять посылки Новой почтой со скидкой 30%.

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