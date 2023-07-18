День финансов: стоимость строительства новой Каховской ГЭС, прогноз курса до конца июля, зарплаты тестировщиков — Finance.ua

День финансов: стоимость строительства новой Каховской ГЭС, прогноз курса до конца июля, зарплаты тестировщиков Сегодня 17:50

Во вторник, 18 июля, напомним Вам, что уже завтра в Киеве состоится конференция Ukrainian Credit Conference, посвященная обсуждению самых актуальных вопросов, проблем и тенденций на кредитных рынках. Если вас интересует, как финансовая система преодолевает вызовы войны и какие есть программы поддержки для бизнеса и населения, предлагаем вам посетить мероприятие.

Все подробности по ссылке 👇

Стоимость строительства новой Каховской ГЭС. Ориентировочная стоимость строительства новой Каховской ГЭС будет составлять $1−1,2 миллиарда, срок восстановления — около семи лет. Об этом Ориентировочная стоимость строительства новой Каховской ГЭС будет составлять $1−1,2 миллиарда, срок восстановления — около семи лет. Об этом рассказал генеральный директор ЧАО «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.

Украинский бизнес улучшил ожидания девальвации гривны и инфляции. Руководители украинских компаний, которые во II квартале 2023 года приняли участие в традиционном Руководители украинских компаний, которые во II квартале 2023 года приняли участие в традиционном опросе Национального банка относительно деловых ожиданий предприятий, улучшили свои ожидания по уровню девальвации гривны и инфляции в Украине следующие 12 месяцев.

Выплаты ВПЛ. С 1 августа автоматически С 1 августа автоматически продлены выплаты еще на шесть месяцев для внутренне перемещенных лиц, получающих пособие сейчас и проживающих в Украине. Однако с 1 сентября пособие продлевается только для тех граждан, чье имущественное положение нуждается в такой поддержке. Такие решения изложены в постановлении Правительства «Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц» от 11 июля 2023 года.

Прогноз курса — до конца июля. Эксперты Эксперты уверяют , что никаких колебаний доллара на валютном рынке Украины в ближайшее время не предвидится. Скорее всего, даже прекращение действия зерновой сделки из-за решения властей россии не повлияет на дальнейшие колебания валюты.

Средства от приватизации-2023. Все средства, Все средства, вырученные государством в 2023 году от приватизации, идут на покрытие дефицита бюджета, но впоследствии тратятся исключительно на нужды нацбезопасности и обороны.

Наибольший рост зарплат. В ходе обширного В ходе обширного исследования зарплат Work.ua выяснил, какие должности наиболее популярны в Украине в 2023 году и на сколько у них выросла зарплата в течение года. Чаще всего украинские работодатели сейчас ищут специалистов, работа которых связана с обслуживанием клиентов, торговлей и финансами.

Сколько зарабатывают тестировщики в 2023 году. В мае-июне 2023 года DOU опросили 2927 украинских тестировщиков относительно их зарплат. 90% В мае-июне 2023 года DOU опросили 2927 украинских тестировщиков относительно их зарплат. 90% респондентов сегодня живут в Украине, 10% уехали за границу из-за войны, но планируют вернуться.

🤑 Кстати, вы интересуетесь финансовыми рынками, но не хотите самостоятельно торговать на бирже и рисковать? Мы расскажем вам, как создать свой безопасный бизнес и зарабатывать на интересе аудитории к финансам.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.