У кого найбільше зростання зарплат у порівнянні з минулим роком (інфографіка) — Finance.ua

У кого найбільше зростання зарплат у порівнянні з минулим роком (інфографіка) Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

У кого найбільше зростання зарплат у порівнянні з минулим роком (інфографіка)

В ході великого дослідження зарплат Work.ua виявив, які посади є найпопулярнішими в Україні у 2023 році та на скільки в них зросла зарплата впродовж року.

Нещодавно Work.ua опублікував дослідження про те, як змінилися зарплати в Україні за рік (з II кварталу 2022 до II кварталу 2023 року). Серед іншого дізналися, які фахівці зараз найбільш затребувані, на скільки в них зросли зарплати, а також в кого оплата праці збільшилася дуже відчутно.

Найчастіше українські роботодавці зараз шукають спеціалістів, чия робота повʼязана з обслуговуванням клієнтів, торгівлею та фінансами:

бухгалтерів;

водіїв;

касирів;

кухарів;

менеджерів з персоналу;

менеджерів з продажу;

операторів контакт-центрів;

офіціантів;

охоронців;

продавців-консультантів.

Практично на всіх посадах із топ-10 найпопулярніших спостерігається зростання зарплат. Найбільш відчутною різниця між середніми зарплатами у ІІ кварталі 2022 та ІІ кварталі 2023 року є в охоронців, кухарів (по 33%) та офіціантів (50%).

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Без зростання зарплат увійшли до літнього періоду водії. Work.ua виявив, що оплату праці в основному підіймали молодшим фахівцям без досвіду, які зазвичай отримують ставку, нижчу за середнью зарплату. Це може свідчити про запит на водіїв без професійної освіти від сфери перевезень, зокрема служб таксі та таксопарків.

Значне зростання, як порівняти з попереднім роком, показують середні зарплати на посадах:

курʼєра у сфері «Транспорт, логістика» — на 143%, з 7 000 грн у 2022 році до 17 000 грн у 2023;

психолога — на 80% за медіаною, з 10 000 до 18 000 грн;

SEO-спеціаліста в маркетингу — на 44% за медіаною, з 16 000 до 23 000 грн;

менеджера з закупівель у галузі сільського господарства — на 44%, з 17 000 до 24 500 грн.

А оцінювачам зі сфери фінансів і банківської справи, офіс-менеджерам у закладах, які надають послуги населенню (наприклад, у салонах краси), та різноробочим на сільгосппідприємствах роботодавці стали пропонувати на 40% вищі середні зарплати.

Що речі, якщо вас цікавить, як фінансова система долає виклики війни та які є програми підтримки для бізнесу і населення, пропонуємо вам відвідати захід Ukrainian Credit Conference, який відбудеться в Києві 19 липня. Ця конференція буде присвячена обговоренню найактуальніших питань, проблем і тенденцій на кредитних ринках. Всі подробиці за посиланням:

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