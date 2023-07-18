У кого найбільше зростання зарплат у порівнянні з минулим роком (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У кого найбільше зростання зарплат у порівнянні з минулим роком (інфографіка)

Особисті фінанси
27
У кого найбільше зростання зарплат у порівнянні з минулим роком (інфографіка)
У кого найбільше зростання зарплат у порівнянні з минулим роком (інфографіка)
В ході великого дослідження зарплат Work.ua виявив, які посади є найпопулярнішими в Україні у 2023 році та на скільки в них зросла зарплата впродовж року.
Нещодавно Work.ua опублікував дослідження про те, як змінилися зарплати в Україні за рік (з II кварталу 2022 до II кварталу 2023 року). Серед іншого дізналися, які фахівці зараз найбільш затребувані, на скільки в них зросли зарплати, а також в кого оплата праці збільшилася дуже відчутно.
У кого найбільше зростання зарплат у порівнянні з минулим роком (інфографіка)
Найчастіше українські роботодавці зараз шукають спеціалістів, чия робота повʼязана з обслуговуванням клієнтів, торгівлею та фінансами:
  • бухгалтерів;
  • водіїв;
  • касирів;
  • кухарів;
  • менеджерів з персоналу;
  • менеджерів з продажу;
  • операторів контакт-центрів;
  • офіціантів;
  • охоронців;
  • продавців-консультантів.
Практично на всіх посадах із топ-10 найпопулярніших спостерігається зростання зарплат. Найбільш відчутною різниця між середніми зарплатами у ІІ кварталі 2022 та ІІ кварталі 2023 року є в охоронців, кухарів (по 33%) та офіціантів (50%).
Читайте також
Без зростання зарплат увійшли до літнього періоду водії. Work.ua виявив, що оплату праці в основному підіймали молодшим фахівцям без досвіду, які зазвичай отримують ставку, нижчу за середнью зарплату. Це може свідчити про запит на водіїв без професійної освіти від сфери перевезень, зокрема служб таксі та таксопарків.
Місце для вашої реклами
Значне зростання, як порівняти з попереднім роком, показують середні зарплати на посадах:
  • курʼєра у сфері «Транспорт, логістика» — на 143%, з 7 000 грн у 2022 році до 17 000 грн у 2023;
  • психолога — на 80% за медіаною, з 10 000 до 18 000 грн;
  • SEO-спеціаліста в маркетингу — на 44% за медіаною, з 16 000 до 23 000 грн;
  • менеджера з закупівель у галузі сільського господарства — на 44%, з 17 000 до 24 500 грн.
Читайте також
А оцінювачам зі сфери фінансів і банківської справи, офіс-менеджерам у закладах, які надають послуги населенню (наприклад, у салонах краси), та різноробочим на сільгосппідприємствах роботодавці стали пропонувати на 40% вищі середні зарплати.
Що речі, якщо вас цікавить, як фінансова система долає виклики війни та які є програми підтримки для бізнесу і населення, пропонуємо вам відвідати захід Ukrainian Credit Conference, який відбудеться в Києві 19 липня. Ця конференція буде присвячена обговоренню найактуальніших питань, проблем і тенденцій на кредитних ринках. Всі подробиці за посиланням:

Ukrainian Credit Conference, головний фінансовий захід року

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.