День финансов: создание банка на базе «Укрпочты», обновленные курсы валют, цены на горючее — Finance.ua

День финансов: создание банка на базе «Укрпочты», обновленные курсы валют, цены на горючее Сегодня 17:45

Вторник, 25 марта. Сколько средств украинцы держат на депозитах и ​​что будет с ценами на горючее.

Вклады украинцев. По По данным Фонда гарантирования, на 1 марта 2025 года общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 391,1 млрд грн. В феврале прирост на счетах украинцев составил 12,7 млрд грн. Вклады в национальной валюте составляют 897,6 млрд грн, в иностранной — 493,5 млрд грн.

Перечень валют для установления официального курса. Национальный банк Украины Национальный банк Украины вводит новые подходы к определению перечня валют, к которым официальный курс гривны устанавливается ежедневно, а также отменяет перечень валют для ежемесячного установления официального курса.

Как отмечают аналитики ICU, Национальный банк сохраняет курс гривны стабильным за счет валютных интервенций. Падение курса доллара, наблюдаемое в течение двух месяцев, в марте остановилось.

Создание почтового банка. Верховная Рада Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 13018д, предусматривающий создание почтового банка на базе «Укрпочты». Проект предлагает создать новый тип банка в Украине — банк финансовой инклюзии, который будет работать на основе ограниченной банковской лицензии.

Также «Укрпочта» расширяет продажу неврученных посылок на шесть регионов Украины. Теперь жители Львова, Тернополя, Днепра, Николаева, Запорожья и Хмельницкого смогут приобрести уникальные лоты через платформу «Прозорро.Продажи».

Контроль за парковкой. Киевские власти Киевские власти предпринимают комплексные меры по обеспечению беспрепятственного доступа спасателей к жилым кварталам. В ответ на массированные атаки и проблемы с парковкой в ​​городе ужесточают контроль, разрабатывают план создания антипарковочной инфраструктуры и привлекают общину к общей ответственности за безопасность.

Украинские АЗС снижают цены на горючее, и эта тенденция, по словам экспертов, и будет сохраняться. Каким они видят рынок горючего в этом году, как может измениться стоимость и что именно влияет на цену горючего в Украине — разбираемся в новом материале:

Начало ликвидации КРАИЛ. Кабинет Министров Кабинет Министров принял решение о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Процедура ликвидации начнется 1 апреля. После завершения ликвидации функции КРАИЛ перейдут в новое государственное агентство ПлейСити, которое будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере азартных игр и лотерей.

Переговоры с МВФ. Совет директоров Международного валютного фонда 28 марта рассмотрит вопросы седьмого пересмотра программы расширенного финансирования EFF и выделения Украине восьмого транша в размере около $0,4 млрд. Эту информацию Совет директоров Международного валютного фонда 28 марта рассмотрит вопросы седьмого пересмотра программы расширенного финансирования EFF и выделения Украине восьмого транша в размере около $0,4 млрд. Эту информацию подтвердили два источника, близких к переговорному процессу.

Льготы для детей военных. Члены семей УБД в Украине Члены семей УБД в Украине имеют право на некоторые льготы и привилегии. В первую очередь это касается детей военнослужащих. Они могут бесплатно отдыхать в санаториях, получать высшее образование и питаться в школах. Однако скидки не предоставляются автоматически — их нужно оформить в Пенсионном фонде.

В Украине уже работает много успешных ветеранских бизнесов. Однако не все желающие открыть собственное дело знают, что для ветеранов доступно несколько вариантов финансовой поддержки. В восьмом выпуске бесплатного просветительского проекта «Финансовая грамотность для военных» от Академии Минфин и Smart Family Office рассказываем об этих возможностях.

Расширение программы «Контракт 18−24». Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что программу «Контракт 18−24» расширят на другие военные формирования Сил обороны. «Есть запрос конкретных бригад, и будем на этот запрос реагировать положительно — будет больше бригад, которые смогут принять молодых добровольцев», — заявил Зеленский. По его словам, этот опыт нужно расширять на Национальную гвардию Украины и подразделения пограничников.

Добавим, что сейчас выбрать место прохождения ВВК можно самостоятельно, но не для всех. В настоящее время такая функция доступна только тем, кто планирует подписать контракт на службу в рядах ВСУ.

Показатель средней заработной платы для начисления пенсий. Пенсионный фонд Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы, которая учитывается для начисления пенсии, за февраль 2025 года. По расчетам ПФУ, средняя заработная плата в феврале составила 18 589,38 гривны. По сравнению с показателями февраля прошлого года зарплата выросла на 3,3 тысяч гривен, а по сравнению с прошлым месяцем, ее уровень снизился на 70,94 гривны.

К слову, Верховная Рада подняла зарплаты работникам Министерства экономики и других ведомств.

Реальная стоимость отопления для киевлян. Реальная стоимость отопления домов киевлян на 45−50% выше, чем они платят по тарифу, Реальная стоимость отопления домов киевлян на 45−50% выше, чем они платят по тарифу, заявил директор СП «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин. «Это те средства, которые недополучает предприятие и которые можно было бы направить на более основательную модернизацию», — сказал Лопатин.

Инвестиции в долгострой. Руководитель партии «Слуга народа» Елена Шуляк Руководитель партии «Слуга народа» Елена Шуляк говорит , что для легализации недостроев инвесторами, которые вложились в жилищный проект, ставший в конечном итоге проблемным, не существует универсального механизма. Жители могут попробовать несколько способов, но вообще не факт, что они сработают в конкретном случае. Лучшим способом решения проблемы могут стать конкретные шаги со стороны государства, которые позволят предотвращать появление части недостроев.

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