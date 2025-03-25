Пенсійний фонд оновив показник середньої зарплати для обчислення пенсій — Finance.ua

Пенсійний фонд оновив показник середньої зарплати для обчислення пенсій Сьогодні 10:01 — Казна та Політика

Пенсійний фонд оновив показник середньої зарплати для обчислення пенсій

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати, яка враховується для обчислення пенсії, за лютий 2025 року.

Про це повідомляється на сайті ПФУ.

За розрахунками ПФУ, середня заробітна плата у лютому становила 18 589,38 гривні.

Порівняно з показниками лютого минулого року зарплата зросла на 3,3 тисячі гривень, а в порівнянні з минулим місяцем, коли зарплата становила 18 660,32 гривні, її рівень знизився на 70,94 гривні.

Як змінювалась середня зарплата у 2024:

січень — 14 974,56 грн;

лютий — 15 267,60 грн;

березень — 15 433,98 грн;

квітень — 16 847,98 грн;

травень — 17 178,87 грн;

червень — 18 806,63 грн;

липень — 17 346,90 грн;

серпень — 17 001,36 грн;

вересень — 18 020,86 грн;

жовтень — 18 704,98 грн;

листопад — 18 823,31 грн;

грудень — 21 698,99 грн;

Нагадаємо, під час війни в Україні змінили підхід до індексації пенсій. Люди з найменшими пенсіями почали отримувати більше, а розмір підвищення високих пенсій обмежили. Найменші пенсії індексують повністю всією пенсійною виплатою. Раніше індексували тільки ту частинку, яка була страховою пенсією, а державні доплати за вік, дотяжку до прожиткового не індексували, і тому найменші пенсії раніше залишалися такими ж.

На планову індексацію пенсій українцям з 1 березня передбачено 57,5 млрд гривень. Жодних затримок не очікується.

Довідка Finance.ua:

Мінекономіки прогнозує, що у 2025 році середня зарплата зросте до 24 389 гривень;

у Нацбанку зафіксували, що реальні зарплати українців у 2024 році зросли на 14,4%. Проте прискорення інфляції призвело до зниження темпів, і ця тенденція посилиться у 2025 році;

НБУ очікує, що середня мінімальна зарплата у 2026 році зросте з 8000 гривень до 8370 гривень, а у 2027 році — до 8950 гривень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.