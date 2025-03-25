Пенсійний фонд оновив показник середньої зарплати для обчислення пенсій — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Пенсійний фонд оновив показник середньої зарплати для обчислення пенсій

Казна та Політика
17
Пенсійний фонд оновив показник середньої зарплати для обчислення пенсій
Пенсійний фонд оновив показник середньої зарплати для обчислення пенсій
Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати, яка враховується для обчислення пенсії, за лютий 2025 року.
Про це повідомляється на сайті ПФУ.
За розрахунками ПФУ, середня заробітна плата у лютому становила 18 589,38 гривні.
Порівняно з показниками лютого минулого року зарплата зросла на 3,3 тисячі гривень, а в порівнянні з минулим місяцем, коли зарплата становила 18 660,32 гривні, її рівень знизився на 70,94 гривні.
Пенсійний фонд оновив показник середньої зарплати для обчислення пенсій

Як змінювалась середня зарплата у 2024:

  • січень — 14 974,56 грн;
  • лютий — 15 267,60 грн;
  • березень — 15 433,98 грн;
  • квітень — 16 847,98 грн;
  • травень — 17 178,87 грн;
  • червень — 18 806,63 грн;
  • липень — 17 346,90 грн;
  • серпень — 17 001,36 грн;
  • вересень — 18 020,86 грн;
  • жовтень — 18 704,98 грн;
  • листопад — 18 823,31 грн;
  • грудень — 21 698,99 грн;
Нагадаємо, під час війни в Україні змінили підхід до індексації пенсій. Люди з найменшими пенсіями почали отримувати більше, а розмір підвищення високих пенсій обмежили. Найменші пенсії індексують повністю всією пенсійною виплатою. Раніше індексували тільки ту частинку, яка була страховою пенсією, а державні доплати за вік, дотяжку до прожиткового не індексували, і тому найменші пенсії раніше залишалися такими ж.
На планову індексацію пенсій українцям з 1 березня передбачено 57,5 млрд гривень. Жодних затримок не очікується.

Довідка Finance.ua:

  • Мінекономіки прогнозує, що у 2025 році середня зарплата зросте до 24 389 гривень;
  • у Нацбанку зафіксували, що реальні зарплати українців у 2024 році зросли на 14,4%. Проте прискорення інфляції призвело до зниження темпів, і ця тенденція посилиться у 2025 році;
  • НБУ очікує, що середня мінімальна зарплата у 2026 році зросте з 8000 гривень до 8370 гривень, а у 2027 році — до 8950 гривень.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems