У «Енергозбут» назвали реальну вартість опалення для киян — Finance.ua

У «Енергозбут» назвали реальну вартість опалення для киян Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

У «Енергозбут» назвали реальну вартість опалення для киян

Реальна вартість опалення будинків киян на 45−50% вища, ніж вони сплачують за тарифом.

Про це повідомив директор СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін під час брифінгу у «Київінформі» щодо підсумків опалювального сезону 2024/2025.

«Різниця між економічно обґрунтованою вартістю опалення і тією вартістю, яка застосовується для розрахунків з нашими клієнтами, становить уже приблизно 45−50% від чинного тарифу. Це ті кошти, які недоотримує наше підприємство і які можна було б направити на більш ґрунтовну модернізацію», — сказав Лопатін.

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Він звернув увагу, що тариф на опалення і гарячу воду залишається незмінним 6 років поспіль і по теплу складає 1654 грн/Гкал, тоді як реальна його вартість приблизно наполовину більша.

Лопатін також повідомив, що заборгованість киян за теплопостачання та гаряче водопостачання зросла порівняно з початком опалювального сезону на 6,5% і досягла на початок березня 8 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

із понеділка, 24 березня, у Києві офіційно почали завершувати опалювальний сезон. Таке рішення столична влада ухвалила у зв’язку з прогнозованим потеплінням;

у «Київтеплоенерго» раніше повідомляли, що в найхолодніший місяць зими середня вартість опалення в Києві становила 27,6 грн за 1 кв. м. Наприклад, платіжка для типової двокімнатної квартири площею близько 50 кв. м на бульв. Тараса Шевченка, 36-Б склала 1 330 грн;

навіть якщо не користуєшся комунальними послугами та навіть не живеш в Україні, оплата за них може бути нарахована.



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