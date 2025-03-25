У «Енергозбут» назвали реальну вартість опалення для киян — Finance.ua
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У «Енергозбут» назвали реальну вартість опалення для киян

Особисті фінанси
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У «Енергозбут» назвали реальну вартість опалення для киян
У «Енергозбут» назвали реальну вартість опалення для киян
Реальна вартість опалення будинків киян на 45−50% вища, ніж вони сплачують за тарифом.
Про це повідомив директор СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін під час брифінгу у «Київінформі» щодо підсумків опалювального сезону 2024/2025.
«Різниця між економічно обґрунтованою вартістю опалення і тією вартістю, яка застосовується для розрахунків з нашими клієнтами, становить уже приблизно 45−50% від чинного тарифу. Це ті кошти, які недоотримує наше підприємство і які можна було б направити на більш ґрунтовну модернізацію», — сказав Лопатін.
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Він звернув увагу, що тариф на опалення і гарячу воду залишається незмінним 6 років поспіль і по теплу складає 1654 грн/Гкал, тоді як реальна його вартість приблизно наполовину більша.
Лопатін також повідомив, що заборгованість киян за теплопостачання та гаряче водопостачання зросла порівняно з початком опалювального сезону на 6,5% і досягла на початок березня 8 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

  • із понеділка, 24 березня, у Києві офіційно почали завершувати опалювальний сезон. Таке рішення столична влада ухвалила у зв’язку з прогнозованим потеплінням;
  • у «Київтеплоенерго» раніше повідомляли, що в найхолодніший місяць зими середня вартість опалення в Києві становила 27,6 грн за 1 кв. м. Наприклад, платіжка для типової двокімнатної квартири площею близько 50 кв. м на бульв. Тараса Шевченка, 36-Б склала 1 330 грн;
  • навіть якщо не користуєшся комунальними послугами та навіть не живеш в Україні, оплата за них може бути нарахована.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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