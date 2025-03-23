У Києві завершують опалювальний сезон — Finance.ua

У Києві завершують опалювальний сезон
Із понеділка, 24 березня, у Києві офіційно завершують опалювальний сезон. Таке рішення столична влада ухвалила у зв’язку з прогнозованим потеплінням.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Поступове вимкнення тепла
За його словами, з понеділка почнуть відключати від теплопостачання житлові будинки.
Будівлі ж закладів соціальної сфери — медзаклади, дитсадки, школи та інші, відключатимуть за індивідуальними заявками їхніх керівників.
Як порівняти з минулим роком, опалення цьогоріч вимикають на декілька днів раніше, оскільки дозволяє температура повітря.ʼ
Кличко зазначив, що централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі. На її розгортання та на завершення роботи потрібно близько тижня.
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