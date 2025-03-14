Найхолодніший місяць зими: у Київтеплоенерго розповіли про вартість опалення в лютому — Finance.ua

Найхолодніший місяць зими: у Київтеплоенерго розповіли про вартість опалення в лютому Сьогодні 15:29 — Особисті фінанси

Найхолодніший місяць зими: у Київтеплоенерго розповіли про вартість опалення в лютому

У найхолодніший місяць зими середня вартість опалення в Києві становила 27,6 грн за 1 кв. м.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на «Київтеплоенерго».

«Через суттєве похолодання в лютому, що тривало кілька тижнів, середньодобова температура склала -3.7°С. Зниження температури повітря вплинуло на обсяги споживання тепла будинками. У багатоповерхівках, де проведені енергоефективні заходи, для обігріву осель знадобилось приблизно на чверть менше теплової енергії», — сказано в повідомленні.

Цифри у платіжках

Середньозважена вартість опалення одного квадратного метра в Києві в лютому становила 27,6 грн.

Наприклад, платіжка для типової двокімнатної квартири площею близько 50 кв. м на бульв. Тараса Шевченка, 36-Б склала 1 330 грн.

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«Мешканці будинків, де проведені енергоефективні заходи, змогли значно заощадити в найхолодніший місяць зими. Економія в таких будинках склала від 15 до 25%», — розповіли в «Київтеплоенерго».

Будинки-рекордсмени з економії

Одним із будинків-рекордсменів з економії в лютому стала багатоповерхівка на вул. Райдужній, 37 у Дніпровському районі. Двокімнатна квартира площею 50,9 кв. м сплатила за тепло 1 045 грн. Середня вартість опалення в будинку склала 20,52 грн/кв. м. У межах міської програми з енергоефективності тут виконали реконструкцію індивідуального теплового пункту, встановили прилади обліку, модернізували інженерні та електричні мережі, замінили вікна та двері.

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Також значно заощадили мешканці будинку на просп. Оболонському, 5-А. Середня вартість опалення в будинку склала 21 грн за 1 кв. м. Тут реконструювали індивідуальний тепловий пункт та модернізували інженерні мережі.

До трійки лідерів з економії входить будинок на просп. Володимира Івасюка, 15-Б з вартістю опалення на рівні 22 грн за 1 кв. м. Тут реконструювали індивідуальний тепловий пункт, модернізували інженерні мережі та замінили вікна і двері.

Довідка Finance.ua:

навіть якщо не користуєшся комунальними послугами та навіть не живеш в Україні, оплата за них може бути нарахована. Уникнути цього можна. Проте, якщо борги накопичити, можна зіткнутися з блокуванням рахунків або навіть вилученням майна;

через впровадження нових єдиних правил, що регулюють граничний рівень доходів, українці, які мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг, не отримають нарахувань у лютому 2025 року. Всі виплати здійснять у березні, якщо пільговик відповідає новим вимогам.



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