Коли можна не платити за опалення — відповідь адвоката Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Коли можна не платити за опалення — відповідь адвоката

Борг за опалення — сумна реальність багатьох громадян нашої країни, особливо малозабезпечених категорій і пенсіонерів. Річ у тім, що навіть за пільгових тарифів та економного споживання деякі українці все одно накопичують борги.

Колишній депутат Київоблради, адвокат Роман Симутін у коментарі розповів, чи обов’язкова оплата за опалення під’їзду і як можна змінити ситуацію з рахунками.

За словами експерта, не платити за опалення в під’їзді не можна. У багатьох багатоквартирних будинках є загальні лічильники тепла. Щомісяця вартість спожитих гігакалорій тепла «розкидають» на квадратуру, і те, скільки власники квартир платитимуть за спожите тепло, залежатиме від того, яка опалювальна площа їхнього житла.

Крім того, на всіх власників квартир ділиться сума, яку необхідно сплатити за об’єм теплової енергії, що був витрачений на опалення місць загального користування. Навіть якщо у квартирі є автономне опалення, оплата за опалення під’їзду потрібна, оскільки багатоквартирний будинок є спільною власністю всіх власників житла. 22 листопада 2018 року Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України затвердило наказ № 315, у якому розписано зазначену вище «Методику розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлях комунальних послуг».

Чи повинні власники автономного опалення платити за центральне опалення

Симутін каже, що якщо автономне опалення встановлено відповідно до вимог законодавства, є всі відповідні погодження, то власнику житла нараховуватимуть лише плату за опалення місць загального користування. Якщо ж автономне опалення встановлено самовільно, тоді людині доведеться заплатити за централізоване опалення і власного житла, і місць загального користування:

Якщо людина відмовиться платити, компанія-теплопостачальник може подати позов до суду, і я знаю не одну справу, яку програли споживачі-порушники.

Варто зазначити, що автономне опалення зараз можна зробити виключно на цілий будинок. Для цього потрібно отримати дозвіл від місцевої влади. У разі переходу на автономне опалення, будинок відрізають від централізованого теплопостачання, розривається договір з компанією-постачальником тепла, і тоді плата за опалення в разі індивідуального опалення не буде потрібна.

Треба гроші — за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.