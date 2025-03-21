Опалювальний сезон добігає кінця: в яких областях відключили та обмежили подачу тепла — Finance.ua

Опалювальний сезон добігає кінця: в яких областях відключили та обмежили подачу тепла Сьогодні 16:01

Опалювальний сезон добігає кінця: в яких областях відключили та обмежили подачу тепла

Погода за вікном стає все теплішою, і регіони поступово готуються до завершення опалювального сезону. Станом на сьогодні подача тепла в оселі та соціальні заклади триває в штатному режимі, однак міста і села готуються до завершення опалювального сезону. У Херсонській області офіційно відключили теплопостачання, у Львівській та Чернівецький обмежили подачу тепла вдень, а у Хмельницькій знизили рівень подачі.

Міністерство розвитку громад та територій України, посилаючись на дані Штабу згуртованих громад, розповіло про ситуацію з опаленням в регіонах.

Вінницька область

Усі заклади освіти, охорони здоров’я та соціальної сфери області підключені та забезпечені теплом. Тепло також постачають до 1 287 житлових будинків, з яких 432 оснащено індивідуальними тепловими пунктами.

Волинська область

Житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та інші споживачі повністю забезпечені теплом. Крім того, повністю надаються послуги електро- та водопостачання. На випадок відключень електроенергії обʼєкти житлово-комунального господарства, заклади освіти та охорони здоровʼя мають генератори.

Дніпропетровська область

Наразі в області працює 1 015 із 1 039 котелень. Через російські обстріли призупинене теплопостачання 104 житлових будинків у Зеленодольську. У Кривому Розі тривають роботи з відновлення стабільного опалення. Наразі на 21 ділянці працює 31 ремонтна бригада.

Донецька область

В області працює 132 котельні. У звʼязку з безпековою ситуацією, опалювальний сезон не розпочали у Покровській громаді. На випадок тривалих відключень світла, генераторами різної потужності оснащено 233 об’єкти теплового та водопровідно-каналізаційного господарства.

Житомирська область

В області працюють всі 926 котелень. Джерелами живлення забезпечено обʼєкти теплоенергетики, заклади охорони здоровʼя, установи соціальної сфери та заклади освіти. Тривають роботи із встановлення і запуску когенераційних установок.

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Закарпатська область

У роботі перебуває 1 306 котелень, які повністю забезпечують теплом споживачів. Генераторами забезпечені заклади освіти та охорони здоровʼя, обʼєкти критичної інфраструктури.

Запорізька область

Наразі в області працює 184 котельні із 201. Через ворожі атаки без опалення перебувають 3 дошкільні заклади та 3 заклади освіти Кушугумської громади. Органи місцевого самоврядування, підприємства та установи області мають майже 2 000 генераторів.

Івано-Франківська область

В області працюють 815 котелень, які повністю забезпечують споживачів теплом. Котельні підприємств теплоенергетики забезпечені резервними джерелами живлення на понад 98%. Генератори також мають основні насосні станції області.

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Київська область

Теплом забезпечені всі дитячі садочки, школи, лікарні та житлові будинки. У роботі перебуває 1 377 котелень. Створено запас деревного палива, пелет та вугілля. На підприємствах життєзабезпечення та об’єктах соціального призначення наявні 5 984 генератори.

Кіровоградська область

У роботі перебувають всі 397 котелень. Повністю опалюються житлові будинки, лікарні, дошкільні заклади, заклади освіти та соціального захисту населення.

Луганська область

У місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб з Луганщини забезпечено подачу тепла. Зокрема, постачаються генератори та інше обладнання, яке необхідне для стабільного проходження опалювального сезону.

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Львівська область

У Львові з 20 березня тимчасово припинили теплопостачання вдень. Причина — підвищення температури повітря. Наразі тепло подають лише в нічні години. В області всі споживачі забезпечені теплом.

Миколаївська область

Працює 1 091 котельня, яка подає тепло для всіх споживачів. В області діє парк генераторів, який налічує 3 178 одиниці обладнання. Ним забезпечені обʼєкти критичної інфраструктури, школи, лікарні, дитячі садочки, соціальні установи.

Одеська область

У роботі перебуває 1 315 котелень, які забезпечують теплом всіх споживачів. Комунальні підприємства та об’єкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами.

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Полтавська область

Теплом забезпечені всі споживачі. На об’єктах критичної інфраструктури тепло-, водопостачання і водовідведення області встановлено 340 генераторів. Триває перепідключення котелень на окремі лінії.

Рівненська область

Опаленням забезпечені всі житлові будинки та обʼєкти інфраструктури. У зв’язку з підвищеною температурою повітря в Рівному всі котельні переведені в мінімальний режим роботи. Теплоносій подається лише в темну пору доби. Повного припинення подачі тепла поки не передбачається.

Сумська область

У роботі перебувають всі котельні області. Вони повністю забезпечують споживачів теплом. Підприємства водопровідно-каналізаційного та теплового господарства забезпечені 289 генераторами.

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Тернопільська область

Усі споживачі забезпечені теплом. Автономними джерелами живлення забезпечено понад 1 800 об’єктів критичної інфраструктури, навчальних закладів, бюджетних установ та організацій.

Харківська область

Опалювальний сезон триває у 48 громадах області. У восьми інших його не розпочинали через безпекову ситуацію. Тепло постачається до шкіл, дитячих садочків, лікарень та житлових будинків. Підприємства теплопостачання, водопостачання та водовідведення забезпечені 1 284 генераторами різної потужності.

Херсонська область

На Херсонщині 12 березня завершено опалювальний сезон для об’єктів соціально-культурної сфери, а також інших споживачів централізованого опалення. Для мешканців будинків і квартир, обладнаних системами індивідуального опалення, опалювальний період завершиться 30 квітня поточного року.

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Хмельницька область

У населених пунктах, де наявне централізоване опалення, триває опалювальний сезон. На обʼєктах теплоенергетики встановлено 32 когенераційні установки. Наразі, через покращення погодних умов, у Хмельницькому знижено рівень постачання тепла. При цьому рішення щодо закінчення опалювального сезону ще не було.

Черкаська область

В області працює 127 котелень, які подають тепло для понад 142 тис. споживачів. Теплопостачання також здійснюється для лікарень, шкіл та дитячих садочків, які мають власні котельні.

Чернівецька область

В області працює 662 котельні, які забезпечують теплопостачання житлових будинків та закладів соціальної сфери. Враховуючи підвищення температури повітря, «Чернівцітеплокомуненерго» обмежить подачу тепла вдень, у нічні години теплопостачання відновлюватимуть.

Чернігівська область

Теплом споживачів забезпечують 694 котельні. На випадок відключень електроенергії об’єкти життєзабезпечення, соціальної сфери та зв’язку забезпечені понад 2,5 тис. генераторів.

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