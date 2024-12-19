Кулеба запропонував віддати комунальні підприємства під контроль іноземних інвесторів — Finance.ua

Кулеба запропонував віддати комунальні підприємства під контроль іноземних інвесторів Сьогодні 20:46 — Казна та Політика

Органи місцевого самоврядування мають відповідати за роботу власних комунальних підприємств, а не використовувати їх як інструмент для відмивання коштів.

Про це заявив віцепремʼєр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба в інтерв’ю для ZN.UA, коментуючи лобійований спікером ВРУ Русланом Стефанчуком законопроєкт № 6013, який передбачає приватизацію комунальних підприємств та заборону на створення нових.

Міністр зазначив, що в нього є питання до кожного мера в країні щодо того, скільки саме його місто вклало у модернізацію комунальних підприємств та їхніх мереж.

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«У цьому випадку ми маємо говорити виключно мовою цифр. І тут у мене будуть дуже важкі запитання до будь-якого мера. … Модернізації не проведено. Ні у водоканалах, ні в теплоенерго, ні в НАКу, ніде. І я не добирав слів, коли ми проводили останню нараду. А ці гроші ж було закладено в тарифи», — заявив він.

При цьому віце-прем'єр погодився, що у цій проблемі є і інша сторона, коли місцеві бюджети не отримали в сумі 45 млрд гривень різниці в тарифах, які обіцяла компенсувати держава.

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«Це окремий аспект проблеми, і я цього не заперечую. Але наполягаю на тому, що це дорога з двостороннім рухом. Органи місцевого самоврядування, обласні ради мають відповідати за комунальні підприємства. Війна показала, до чого призводять постійні розкрадання й зловживання», — вважає Кулеба

На думку глави Мінрозвитку, оптимально було б, якби комунальні підприємства опинились під контролем іноземних інвесторів, які вкладуть у них гроші та модернізують мережі, бо українські приватні підприємства, за його словами, є сумнівними.

«Ми вже багато разів мали справу з приватними водоканалами тощо. Результат нульовий», — зазначив він.

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Водночас Кулеба додав, що загалом закон дуже дискусійний, оскільки створює додаткові труднощі для місцевих мерів, які по суті відповідальні за підготовку до опалювального сезону в місті, але не матимуть важелів впливу на процес підготовки.

За його словами «ключовим є те, що до реалізації цієї ініціативи буде відстрочка в п’ять років». Однак зазначимо, що таке відтермінування передбачено лише для існуючих КП, але не для нових. А з початком вступу в дію закону, в разі його прийняття, водоканали, теплоенерго й лікарені не зможуть створювати нові КП, що стало важливим інструментом реагування на деякі труднощі в умовах війни.

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