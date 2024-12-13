Лідери оренди та приватизації комунального майна у 2024 році — Finance.ua
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Лідери оренди та приватизації комунального майна у 2024 році

Казна та Політика
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Лідери оренди та приватизації комунального майна у 2024 році
Лідери оренди та приватизації комунального майна у 2024 році
Прозорро. Продажі презентували рейтинг громад, які були найуспішнішими серед комунальних організаторів за підсумками онлайн-аукціонів в державній електронній торговій системі у 2024 році.
За даними публічного модуля аналітики bі.prozorro.sale, цьогорічним лідером з приватизації стало місто Дніпро, а рейтинг організаторів торгів з оренди очолили Чернівці.
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З початку року приватизаційні онлайн-аукціони оголосили 147 міст та заробили на продажах понад 1 млрд грн.
Майже половину усіх торгів провели 10 міст, що потрапили до цьогорічного рейтингу. Також сумарно 10 лідерів залучили більш ніж половину всіх коштів, зароблених громадами на приватизації.
Лідери оренди та приватизації комунального майна у 2024 році
Електронні торги з оренди цьогоріч оголошували 307 міст. За підсумками онлайн-аукціонів місцеві бюджети щомісячно отримують майже 74.3 млн грн.
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10 найактивніших організаторів, що увійшли до рейтингу, провели більш ніж половину усіх орендних аукціонів з початку року. Також разом вони заробили майже 85% від усіх залучених громадами коштів на торгах з оренди.
Лідери оренди та приватизації комунального майна у 2024 році
За матеріалами:
Finance.ua
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