Лідери оренди та приватизації комунального майна у 2024 році — Finance.ua

Лідери оренди та приватизації комунального майна у 2024 році Вчора 21:30 — Казна та Політика

Лідери оренди та приватизації комунального майна у 2024 році

Прозорро. Продажі презентували рейтинг громад, які були найуспішнішими серед комунальних організаторів за підсумками онлайн-аукціонів в державній електронній торговій системі у 2024 році.

За даними публічного модуля аналітики bі.prozorro.sale , цьогорічним лідером з приватизації стало місто Дніпро, а рейтинг організаторів торгів з оренди очолили Чернівці.

Читайте також В Україні надходження від приватизації суттєво перевищили заплановані

З початку року приватизаційні онлайн-аукціони оголосили 147 міст та заробили на продажах понад 1 млрд грн.

Майже половину усіх торгів провели 10 міст, що потрапили до цьогорічного рейтингу. Також сумарно 10 лідерів залучили більш ніж половину всіх коштів, зароблених громадами на приватизації.

Електронні торги з оренди цьогоріч оголошували 307 міст. За підсумками онлайн-аукціонів місцеві бюджети щомісячно отримують майже 74.3 млн грн.

Читайте також Приватизація готелю «Україна»: новий власник перерахував 3 млрд грн до бюджету

10 найактивніших організаторів, що увійшли до рейтингу, провели більш ніж половину усіх орендних аукціонів з початку року. Також разом вони заробили майже 85% від усіх залучених громадами коштів на торгах з оренди.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.