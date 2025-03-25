Рада підняла зарплати робітникам Міністерства економіки та інших відомств — Finance.ua

Рада підняла зарплати робітникам Міністерства економіки та інших відомств Сьогодні 16:34 — Казна та Політика

Рада підняла зарплати робітникам Міністерства економіки та інших відомств

Верховна Рада підняла зарплати робітникам Міністерства економіки та інших відомств.

Про це повідомила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

«254 нардепи — всі фракції, окрім „ЄС“ в цілому ухвалили законопроєкт „Про державну службу“ щодо удосконалення порядку співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями та зарахування до стажу державної служби часу роботи на деяких посадах у військових адміністраціях № 9478», — написала Геращенко у Телеграмі у вівторок.

За словами народного депутата, закон значно піднімає зарплати співробітникам Міністерства економіки та інших відомств.

«Також закон визначає проходження державної служби на посадах у військових адміністраціях, присвоєння рангів та врахування досвіду роботи на таких посадах, як начальники військових адміністрацій, їх заступники, а також інші працівники адміністрацій. Це стосується осіб, які раніше працювали на державній службі або в органах місцевого самоврядування та після звільнення повернулися на службу до цих органів», — зазначила Геращенко.

Нагадаємо, за даними Міністерства фінансів, у січні 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 49,25 тисяч гривень. Порівняно із січнем минулого року (38,6 тисяч гривень) зарплата збільшилася на 27,6%.

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