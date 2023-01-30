День финансов: состояние бизнеса, списание кредитов, отмена льгот с июля — Finance.ua

День финансов: состояние бизнеса, списание кредитов, отмена льгот с июля Сегодня 17:50

В понедельник, 29 января, Правительство поддержало отмену с 1 июля военных налоговых льгот. Законопроект предлагает установить, что отдельные нормы налогового законодательства действуют до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины, но не позднее 1 июля 2023 года.

Также Минэкономики готовится отменить в этом году около половины лицензий и разрешений.

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 4366 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно платежных услуг)», который легализует электронные деньги и приравнивает счета электронных кошельков к счетам банков.



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