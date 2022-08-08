День финансов: смягчение ограничений для физлиц-волонтеров, возобновление обращения ценных бумаг, расширение санкций против россии — Finance.ua
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День финансов: смягчение ограничений для физлиц-волонтеров, возобновление обращения ценных бумаг, расширение санкций против россии

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Понедельник, 8 августа. Кабмин расширяет программу «єРобота», Приват возобновляет покупку ОВГЗ, а турецкие банки вводят российскую платежную систему «Мир».
НБУ смягчил ряд ограничений. Регулятор упростил ряд ограничений по поддержке деятельности волонтеров и бизнеса. Так, НБУ разрешил банкам не применять лимит на расчеты физлиц-волонтеров за границей с целью покупки товаров военного назначения. Также Нацбанк упростил валютные ограничения, в частности, по использованию корпоративных платежных карт.
Возобновление обращения ценных бумаг. Депозитарий НБУ возобновляет операции с государственными ценными бумагами. Возобновление обращения государственных ценных бумаг как основного инструмента инвестирования участниками рынков капитала предоставит дополнительный ресурс для восстановления экономики.
  • Кстати, с сегодняшнего дня владельцы довоенных ОВГЗ (номинированных в гривне) смогут продавать их ПриватБанку онлайн — через веб-версию Приват24. В случае необходимости продажи бумаг владельцы таких ОВГЗ смогут видеть в режиме online текущие котировки ПриватБанка в разделе «Услуги» меню «Ценные бумаги».
Напомним, что золотое правило сбережения денег — деньги должны работать. В последние годы интерес к инвестированию растет благодаря доступности различных инструментов, но все же у украинцев достаточно низкая инвестиционная культура. В новом материале Finance.ua рассказывает, как начать инвестировать и где учиться этому:

Как научиться инвестировать и с чего начать 🧐

Расширение программы «еРабота». Правительство расширило список тех, кто может получить гранты по проекту «єРобота». Теперь гранты по этой программе смогут получить и физические лица-предприниматели. Размер гранта теперь будет привязан к созданию определенного количества рабочих мест.
Расширение санкций против россии. Украина намерена расширить санкции против россии и ее граждан. Соответствующий законопроект внес в парламент президент Владимир Зеленский. Запреты будут касаться россиян, юридических лиц из рф и Украины, конечным собственником, членом и участником которых являются россия и ее граждане, а также лиц, связанных с государством-агрессором. В то же время, санкции не будут распространяться на россиян, живущих в Украине на законных основаниях.
  • Также Зеленский создал рабочую группу для разработки механизмов взыскания компенсаций с россии. По словам главы налогового комитета парламента Даниила Гетманцева, план восстановления Украины предусматривает, что из $750 млрд общей потребности в его финансировании треть ($250 млрд) покроют средства, удержанные с россии.
Турецкие банки вводят российскую платежную систему. Пять турецких банков вводят российскую платежную систему Мир. Как заявляет президент Турции Реджеп Эрдоган, такие изменения являются облегчением как для российских туристов, так и для Турции. Кроме того, Эрдоган и путин договорились о частичной оплате поставок природного газа в рублях.
По материалам:
Finance.ua
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