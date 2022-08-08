День финансов: смягчение ограничений для физлиц-волонтеров, возобновление обращения ценных бумаг, расширение санкций против россии — Finance.ua

День финансов: смягчение ограничений для физлиц-волонтеров, возобновление обращения ценных бумаг, расширение санкций против россии Сегодня 17:50

Понедельник, 8 августа. Кабмин расширяет программу «єРобота», Приват возобновляет покупку ОВГЗ, а турецкие банки вводят российскую платежную систему «Мир».

НБУ смягчил ряд ограничений. Регулятор Регулятор упростил ряд ограничений по поддержке деятельности волонтеров и бизнеса. Так, НБУ разрешил банкам не применять лимит на расчеты физлиц-волонтеров за границей с целью покупки товаров военного назначения. Также Нацбанк упростил валютные ограничения, в частности, по использованию корпоративных платежных карт.

По словам первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, в ближайшее время о переходе от установленного официального к свободному курсу валют в Украине речь не идет. Это может стать дополнительным шоком для украинской экономики.

Возобновление обращения ценных бумаг. Депозитарий НБУ Депозитарий НБУ возобновляет операции с государственными ценными бумагами . Возобновление обращения государственных ценных бумаг как основного инструмента инвестирования участниками рынков капитала предоставит дополнительный ресурс для восстановления экономики.

Кстати, с сегодняшнего дня владельцы довоенных ОВГЗ (номинированных в гривне) смогут продавать их ПриватБанку онлайн — через веб-версию Приват24. В случае необходимости продажи бумаг владельцы таких ОВГЗ смогут видеть в режиме online текущие котировки ПриватБанка в разделе «Услуги» меню «Ценные бумаги».

Напомним, что золотое правило сбережения денег — деньги должны работать. В последние годы интерес к инвестированию растет благодаря доступности различных инструментов, но все же у украинцев достаточно низкая инвестиционная культура. В новом материале Finance.ua рассказывает, как начать инвестировать и где учиться этому:

Расширение программы «еРабота». Правительство расширило список тех, кто может Правительство расширило список тех, кто может получить гранты по проекту «єРобота» . Теперь гранты по этой программе смогут получить и физические лица-предприниматели. Размер гранта теперь будет привязан к созданию определенного количества рабочих мест.

В то же время, как показывают данные исследования Международной организации по миграции, на конец июля доход 35% семей переселенцев не превышает 5 тысяч гривен, а 9% переселенцев не имеют дохода вовсе.

По данным портала robota.ua, несмотря на кризис на рынке труда, есть сферы, которые даже во время войны продолжают наем и испытывают потребность в новых специалистах.

Расширение санкций против россии. Украина намерена Украина намерена расширить санкции против россии и ее граждан. Соответствующий законопроект внес в парламент президент Владимир Зеленский. Запреты будут касаться россиян, юридических лиц из рф и Украины, конечным собственником, членом и участником которых являются россия и ее граждане, а также лиц, связанных с государством-агрессором. В то же время, санкции не будут распространяться на россиян, живущих в Украине на законных основаниях.

Также Зеленский создал рабочую группу для разработки механизмов взыскания компенсаций с россии. По словам главы налогового комитета парламента Даниила Гетманцева, план восстановления Украины предусматривает, что из $750 млрд общей потребности в его финансировании треть ($250 млрд) покроют средства, удержанные с россии.

Турецкие банки вводят российскую платежную систему. Пять турецких банков вводят Кроме того, Эрдоган и путин договорились о частичной оплате поставок природного газа в рублях. Пять турецких банков вводят российскую платежную систему Мир . Как заявляет президент Турции Реджеп Эрдоган, такие изменения являются облегчением как для российских туристов, так и для Турции.Кроме того, Эрдоган и путин договорились о частичной оплате поставок природного газа в рублях.

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