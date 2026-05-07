Правительство разрешило выезд за границу для отдельной категории женщин-госслужащих

Теперь работницы органов государственной власти могут пересекать границу без ограничений
Кабинет Министров отменил ограничения на выезд за границу для отдельной категории женщин-чиновников во время военного положения.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
«Отныне работницы органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий и других определенных структур смогут пересекать границу без дополнительных ограничений», — отметила глава правительства.

Для кого правила не изменились

Изменения не применяются к высшим должностным лицам государства, ключевым руководителям органов государственной власти и их заместителям, в частности для:
  • членов Кабинета Министров;
  • руководства министерств и центральных органов исполнительной власти, Офиса Президента Украины, Аппарата Верховной Рады Украины, СНБО, СБУ, Национального банка;
  • народных депутатов;
  • судей Верховного суда и Конституционного суда Украины;
  • прокуроров Офиса Генерального прокурора;
  • руководителей государственных и государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.
Для них правила остаются неизменными, чтобы обеспечить непрерывную работу государства.

Что известно о пересечении границы в период военного положения в Украине

В Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение. В этот период ограничен выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, подлежащих мобилизации. Тем не менее, выезжать могут категории, которые определены законом: люди с инвалидностью, многодетные родители (все дети до 18 лет), опекуны, сопроводители лиц с инвалидностью, студенты иностранных вузов, а также отдельные другие группы.
С 26 августа 2025 года мужчины от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно выезжать из Украины во время действия военного положения. Для пересечения границы им необходимо иметь:
  • паспортный документ, дающий право на выезд за границу;
  • военно-учетный документ (в частности в е-форме), предъявляемый по требованию пограничника.
По материалам:
Finance.ua
Пересечение границы
