День финансов: системно важные банки, процедура регистрации авто в Украине, лучшие способы уволиться с работы — Finance.ua

День финансов: системно важные банки, процедура регистрации авто в Украине, лучшие способы уволиться с работы Сегодня 17:50

В понедельник, 13 марта, о банках в Украине и мире.

Системно важные банки. Национальный банк обновил Национальный банк обновил список системно важных банков Украины. По сравнению с прошлым годом он вырос на одну позицию. В список вошел Креди Агриколь Банк.

Также Нацбанк внедряет информационную систему «Электронный архив НБУ».

Кстати, редакция Finance.ua решила несколько испытать ИИ и предложила ему нарисовать украинские банки. Однако, чтобы задача не была слишком легкой, мы попросили нарисовать ИИ банки в виде мистических существ. Предлагаем вам не только просмотреть, какими ИИ видит украинские банки в образе мифических существ... Но и самостоятельно, с помощью подсказок, угадать, кто есть кто:

Третье по величине банкротство. Американские регуляторы 12 марта Американские регуляторы 12 марта закрыли нью-йоркский Signature Bank , ставший третьим по величине банкротством в истории банковского дела США. Банк пользовался популярностью у владельцев криптовалют. Банкротство произошло лишь через два дня после того, как власти закрыли Silicon Valley Bank, ставший крупнейшим банком в США, потерпевшим крах после финансового кризиса 2008 года.

Федеральная резервная система США предоставит дополнительное финансирование, чтобы помочь банковской системе функционировать после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank.

В понедельник один из крупнейших европейских банков, британский HSBC, выкупил за 1 фунт местную «дочку» банка Silicon Valley Bank, на днях потерпевшего крах.

Почти каждый третий кредит просрочен. По данным Опендатабот, из-за полномасштабной войны в 2022 году По данным Опендатабот, из-за полномасштабной войны в 2022 году доля NPL в целом по украинской банковской системе выросла с 34% до 39%. Учитывая рост NPL, ожидалось увеличение исков от банков в суды, однако этого не происходит. В прошлом году украинские банки были сторонами по 56 670 судебным делам. Это на 37% меньше, чем до начала большой войны.

Регистрация авто в Украине. Ранее владельцу предоставляли 10 дней после приобретения или таможенного оформления автомобиля для его регистрации. В настоящее время, когда действует военное положение, этот срок продлили. Сейчас существует упрощенная процедура регистрации, поэтому водителю нужно подать заявление для временного государственного учета. Ранее владельцу предоставляли 10 дней после приобретения или таможенного оформления автомобиля для его регистрации. В настоящее время, когда действует военное положение, этот срок продлили. Сейчас существует упрощенная процедура регистрации, поэтому водителю нужно подать заявление для временного государственного учета. Детальнее об этом здесь.

Добавим, что депутаты Верховной Рады предлагают запретить эвакуацию транспортных средств инспекторами по парковке во время войны. В пояснительной записке отмечается, что за период полномасштабной войны количество случаев эвакуации транспортных средств возросло. При этом часто такие задержания проходят даже без законных оснований.

Редизайн Uber. Uber презентовал Uber презентовал наибольшее обновление дизайна за последние годы, чтобы сделать поездки проще. Теперь пользователи могут сохранять свои любимые места, видеть свою предыдущую и текущую активность, а также отслеживать прогресс своих поездок на iPhone, даже не открывая приложение.

Действителен ли ваш загранпаспорт? После того как часть выданных в Украине документов признали недействительными из-за ошибки в транслитерации, украинцам посоветовали После того как часть выданных в Украине документов признали недействительными из-за ошибки в транслитерации, украинцам посоветовали проверить свои загранпаспорта . В ГТСУ объясняют, что если лицо оформило сначала паспорт для выезда за границу, а затем ID-карту с другим написанием фамилии или имени латинскими буквами, то загранпаспорт будет автоматически признан недействительным.

Как лучше уволиться? Действующее трудовое законодательство предусматривает множество способов увольнения. Самые популярные — это с согласия сторон и по собственному желанию. В новой статье рассказываем, чем они отличаются, и как лучше уволиться:

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