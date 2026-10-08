День финансов: санкции против рф, ситуация со светом, спрос на иностранную валюту

В четверг, 8 октября, стало известно, как украинский бизнес готовится к зиме и почему стали отключать свет.
ЕС продлил на год санкции против россии
Совет Европейского Союза продлил на один год персональные ограничительные меры против лиц и организаций, ответственных за дестабилизационные действия россии за рубежом. Санкции будут действовать до 9 октября 2027 года.
Украина открыла новый пункт пропуска на границе с Румынией, при этом Румыния ускорит ремонт припортовой и железнодорожной инфраструктуры.
В то же время Молдова обустраивает на границе с Украиной укрытие от дронов. Также стало известно, что более трети немецкой помощи Украине с 2022 года было израсходовано в самой Германии.
Украинский бизнес готовится к зиме
Украинский бизнес оценивает свою готовность к осенне-зимнему периоду 2026/27 годов преимущественно как умеренную. Самым большим риском для непрерывности работы компании считают надежность электроснабжения.
В сентябре спрос на иностранную валюту в безналичном сегменте вырос из-за потребностей оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетического комплекса и импортных закупок, связанных с последствиями атак на инфраструктуру.
Ситуация со светом
В Киеве и части Киевской области утром 8 октября ввели аварийные отключения электроэнергии из-за падения напряжения в высоковольтной сети в результате повреждения оборудования российскими обстрелами.
Работа с зарплатой от 120 000 грн
Вакансии с зарплатой от 120 000 грн можно найти в разных сферах — от энергетики и производства до транспорта, продаж и медицины.
В то же время стало известно, какие зарплаты на самом деле получают в Польше в 2026 году.
Криптобиржи для скальпинга
Скальпинг — одна из самых динамичных стратегий торговли криптовалютами. Ее суть состоит в совершении большого количества краткосрочных сделок: трейдер пытается заработать на небольших изменениях цены, открывая и закрывая позиции в течение минут или даже секунд.
В новом видео мы анализируем, почему высокие обещания часто скрывают серьезные риски для капитала. Вместе с Виктором Забоенко, CEO FERO Development, мы подробно разбираем, как правильно читать финансовую модель объекта, на что обращать внимание при выборе проекта и почему 8% годовых могут быть более безопасным выбором, чем сомнительные 15%.