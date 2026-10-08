0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

День финансов: санкции против рф, ситуация со светом, спрос на иностранную валюту

45
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
В четверг, 8 октября, стало известно, как украинский бизнес готовится к зиме и почему стали отключать свет.
ЕС продлил на год санкции против россии
Совет Европейского Союза продлил на один год персональные ограничительные меры против лиц и организаций, ответственных за дестабилизационные действия россии за рубежом. Санкции будут действовать до 9 октября 2027 года.
Украина открыла новый пункт пропуска на границе с Румынией, при этом Румыния ускорит ремонт припортовой и железнодорожной инфраструктуры.
В то же время Молдова обустраивает на границе с Украиной укрытие от дронов. Также стало известно, что более трети немецкой помощи Украине с 2022 года было израсходовано в самой Германии.
Украинский бизнес готовится к зиме
Украинский бизнес оценивает свою готовность к осенне-зимнему периоду 2026/27 годов преимущественно как умеренную. Самым большим риском для непрерывности работы компании считают надежность электроснабжения.
Также стало известно, как бизнесу контролировать продажи.
Dragon Capital ухудшил прогноз ВВП Украины
Учитывая первые последствия эскалации в начале августа, Dragon Capital снизил прогноз роста реального ВВП Украины в 2026 году на 0,5 п. п. до 1% в годовом исчислении.
Место для вашей рекламы
Спрос на иностранную валюту
В сентябре спрос на иностранную валюту в безналичном сегменте вырос из-за потребностей оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетического комплекса и импортных закупок, связанных с последствиями атак на инфраструктуру.
Ситуация со светом
В Киеве и части Киевской области утром 8 октября ввели аварийные отключения электроэнергии из-за падения напряжения в высоковольтной сети в результате повреждения оборудования российскими обстрелами.
Работа с зарплатой от 120 000 грн
Вакансии с зарплатой от 120 000 грн можно найти в разных сферах — от энергетики и производства до транспорта, продаж и медицины.
В то же время стало известно, какие зарплаты на самом деле получают в Польше в 2026 году.
Криптобиржи для скальпинга
Скальпинг — одна из самых динамичных стратегий торговли криптовалютами. Ее суть состоит в совершении большого количества краткосрочных сделок: трейдер пытается заработать на небольших изменениях цены, открывая и закрывая позиции в течение минут или даже секунд.
Finance.ua рассмотрел пять популярных платформ, которыми могут пользоваться украинские трейдеры в 2026 году для скальпинга — Криптобиржи для скальпинга: какие платформы выбрать украинцам в 2026 году
Сколько приносит недвижимость в 2026 году?
В новом видео мы анализируем, почему высокие обещания часто скрывают серьезные риски для капитала. Вместе с Виктором Забоенко, CEO FERO Development, мы подробно разбираем, как правильно читать финансовую модель объекта, на что обращать внимание при выборе проекта и почему 8% годовых могут быть более безопасным выбором, чем сомнительные 15%.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems