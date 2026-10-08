День финансов: санкции против рф, ситуация со светом, спрос на иностранную валюту

В четверг, 8 октября, стало известно, как украинский бизнес готовится к зиме и почему стали отключать свет.

ЕС продлил на год санкции против россии

Совет Европейского Союза продлил на один год персональные ограничительные меры против лиц и организаций, ответственных за дестабилизационные действия россии за рубежом. Санкции будут действовать до 9 октября 2027 года.

Украина открыла новый пункт пропуска на границе с Румынией, при этом Румыния ускорит ремонт припортовой и железнодорожной инфраструктуры.

В то же время Молдова обустраивает на границе с Украиной укрытие от дронов. Также стало известно, что более трети немецкой помощи Украине с 2022 года было израсходовано в самой Германии

Украинский бизнес готовится к зиме

Украинский бизнес оценивает свою готовность к осенне-зимнему периоду 2026/27 годов преимущественно как умеренную. Самым большим риском для непрерывности работы компании считают надежность электроснабжения.

Также стало известно, как бизнесу контролировать продажи.

Dragon Capital ухудшил прогноз ВВП Украины

1% в годовом исчислении. Учитывая первые последствия эскалации в начале августа, Dragon Capital снизил прогноз роста реального ВВП Украины в 2026 году на 0,5 п. п. до

Спрос на иностранную валюту

В сентябре спрос на иностранную валюту в безналичном сегменте вырос из-за потребностей оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетического комплекса и импортных закупок, связанных с последствиями атак на инфраструктуру.

Ситуация со светом

В Киеве и части Киевской области утром 8 октября ввели аварийные отключения электроэнергии из-за падения напряжения в высоковольтной сети в результате повреждения оборудования российскими обстрелами.

Работа с зарплатой от 120 000 грн

Вакансии с зарплатой от 120 000 грн можно найти в разных сферах — от энергетики и производства до транспорта, продаж и медицины.

В то же время стало известно , какие зарплаты на самом деле получают в Польше в 2026 году.

Криптобиржи для скальпинга

Скальпинг — одна из самых динамичных стратегий торговли криптовалютами. Ее суть состоит в совершении большого количества краткосрочных сделок: трейдер пытается заработать на небольших изменениях цены, открывая и закрывая позиции в течение минут или даже секунд.

Finance.ua рассмотрел пять популярных платформ, которыми могут пользоваться украинские трейдеры в 2026 году для скальпинга — Криптобиржи для скальпинга: какие платформы выбрать украинцам в 2026 году

Сколько приносит недвижимость в 2026 году?