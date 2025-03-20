День финансов: рост выручек бизнеса, аренда с выкупом, изменения относительно реестров налогоплательщиков — Finance.ua

День финансов: рост выручек бизнеса, аренда с выкупом, изменения относительно реестров налогоплательщиков Сегодня 17:35

В четверг, 20 марта, Украина получила 1 млрд евро от ЕС с поступлений от российских активов.

Также прозвучали ответы на следующие вопросы:

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Какова позиция Китая относительно войны россии против Украины? Китаю не пойдет на пользу ни победа, ни поражение россии в войне против Украины. Лучший Китаю не пойдет на пользу ни победа, ни поражение россии в войне против Украины. Лучший сценарий для Пекина — холодная война с «гибридным миром».

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Почти у половины украинских банков есть иностранные собственники. В Украине из 61 банковского учреждения 26 имеют иностранных совладельцев и 7 В Украине из 61 банковского учреждения 26 имеют иностранных совладельцев и 7 контролируется государством по состоянию на март 2025 года. Совокупные активы банков превышают 3,4 трлн грн, а их доходы за 2024 год достигли более 500 млрд грн.

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