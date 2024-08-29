День финансов: реструктуризация госдолга, штрафы за нарушение правил финмониторинга, ограничения на расчеты в гривне — Finance.ua

День финансов: реструктуризация госдолга, штрафы за нарушение правил финмониторинга, ограничения на расчеты в гривне Сегодня 17:45

Четверг, 29 августа. Кредиторы согласовали реструктуризацию евробондов Украины, а Нацбанк прокомментировал ситуацию со штрафами за нарушение финмониторинга.

Реструктуризация долга Более 97% держателей украинских еврооблигаций общей стоимостью $20,47 млрд Более 97% держателей украинских еврооблигаций общей стоимостью $20,47 млрд поддержали соглашение о реструктуризации внешнего коммерческого долга Украины. Это превышает необходимый порог в две трети голосов. На обслуживании долга государство сэкономит $11,4 млрд в течение следующих трех лет и $22,75 млрд — до 2033 года.

Отметим, что на следующей неделе команда МВФ встретится с украинскими официальными лицами, чтобы рассмотреть перспективы бюджета Украины.

Штрафы со стороны банков. В Нацбанке В Нацбанке сообщили , что в СМИ распространяется информация о том, что банки начали штрафовать своих клиентов за нарушения по вопросам финансового мониторинга и взимают в свою пользу 20% от суммы средств, которые клиенты сберегают на их банковских счетах. Национальный банк отмечает, что такое утверждение не соответствует действительности.

Также НБУ обновил порядок организации кассовой работы банками и проведение платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине.

Регулятор исключил возможность обналичивания предприятиями по расчетам с гражданами по переводам средств без открытия счета.

Ограничение карточных переводов. Нацбанк Нацбанк установил лимит для переводов физических лиц «с карты на карту». Даниил Гетманцев говорит, что ограничение карточных переводов усложнит деятельность теневой экономики, но может создать неудобства для легальных пользователей. Волонтеры, предприниматели, активно пользующиеся переводами P2P, могут столкнуться с необходимостью дополнительного подтверждения легальности своих средств.

Курс доллара в ближайшие три года. Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий ожидает , что среднегодовой курс в течение 2024−2026 годов вырастет сначала на 7,5%, а затем на 10%. Поэтому эксперт ожидает, что среднегодовой курс американской валюты в 2024 году будет составлять 39,0, в 2025 году будет 41,9 (+7,5% г/г), а в 2026 году — 46,1 (+10,0% г/г).

А в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев проанализирует, что происходит с курсом евро и стоит ли сейчас скупать эту валюту:

Цены на недвижимость. Стоимость квадратного метра жилья в Украине, Стоимость квадратного метра жилья в Украине, по прогнозам экспертов , может вырасти на 3−5% к концу 2024 года. Главными факторами удорожания являются рост цен на строительные материалы и электроэнергию, а также дефицит рабочей силы в строительной отрасли.

10-часовой рабочий день. В Украине нужно ввести 10-часовой рабочий день вместо 8-часового, чтобы два часа украинцы работали на восстановление ВПК и экономики страны, В Украине нужно ввести 10-часовой рабочий день вместо 8-часового, чтобы два часа украинцы работали на восстановление ВПК и экономики страны, считает эксперт по энергетическим вопросам, капитан ВСУ Андрей Гнатуш. Он подчеркнул, что война — это не только дело военных, это дело каждого.

Ваучеры на обучение. С начала 2024 года уже 15,6 тысяч украинцев получили ваучер на обучение за государственный счет. Среди С начала 2024 года уже 15,6 тысяч украинцев получили ваучер на обучение за государственный счет. Среди наиболее популярных специальностей и профессий, по которым учатся по ваучерам этого года, медсестринство и психология.

Предприниматели также могут обращаться в службу занятости. Среди самых популярных услуг — оперативный подбор претендентов на заказ работодателя и профессиональное обучение на заказ работодателя.

Со своей стороны, айтишники оценили , насколько сложно сейчас искать работу в ІТ.

Перерасчет субсидий. Некоторым потребителям автоматически Некоторым потребителям автоматически пересчитали субсидии на коммуналку. Дважды в год — в марте и августе — домохозяйствам, в которых среднемесячный совокупный доход уменьшился или увеличился более чем на 50%, органы Пенсионного фонда Украины проводят перерасчет размера жилищной субсидии в пределах установленного срока ее назначения.

Кроме того, Пенсионный фонд обнародовал данные о средней заработной плате за второй квартал 2024 года, которая учитывается при исчислении пенсий. Показатели росли ежемесячно в течение квартала.

Приложения для военных. Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины планирует расширить до конца 2024 года функционал и количество пользователей трех флагманских приложений — «Резерв+», «Армия+» и Delta.

Finance.ua решил исследовать, можно ли обогатиться на металлоломе из военной техники и сколько и в какой российской технике есть ценные металлы:

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