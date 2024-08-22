День финансов: решения для поддержки бизнеса, загранпаспорта за границу за $6, города для путешествий по Европе — Finance.ua

День финансов: решения для поддержки бизнеса, загранпаспорта за границу за $6, города для путешествий по Европе Сегодня 17:45

Четверг, 22 августа. Будет ли новый банкопад, и сколько будут зарабатывать специалисты по сопровождению ветеранов.

Решения для поддержки бизнеса. Президент Владимир Зеленский Президент Владимир Зеленский сообщил , что во время встречи с чиновниками была согласована необходимость принятия конкретных решений для поддержки экономики, сохранения рабочих мест и детенизации. По его словам, министры будут искать альтернативные решения без давления на «белый» бизнес.

на 10 лет санкции в отношении подозреваемого в госизмене блогера Анатолия Шария и его супруги Ольги Шарий (Бондаренко), главного редактора издания «Страна» Игоря Гужвы, так называемого главы ДНР Дениса Пушилина и ряда других лиц. Также Зеленский продлил в отношении подозреваемого в госизмене блогера Анатолия Шария и его супруги Ольги Шарий (Бондаренко), главного редактора издания «Страна» Игоря Гужвы, так называемого главы ДНР Дениса Пушилина и ряда других лиц.

в рамках 14-го пакета санкций блока против россии. Добавим, что правительство Швейцарии решило присоединиться к дальнейшим мерам Европейского союзаблока против россии.

Ставки по депозитам и кредитам. В Национальном банке В Национальном банке отметили , что ставки по гривневым депозитам и государственным облигациям (ОВГЗ), несмотря на снижение, и далее обеспечивают достаточную защиту от инфляционного обесценения. Так, по гривневым депозитам в среднем предлагается около 13% годовых (около 10,4% после вычета налогов), а по ОВГЗ — от 12,5% до 17% (не облагаются налогом).

Кстати, в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев расскажет, стоит ли сейчас забирать деньги из банков. Кроме того, Алексей расскажет, будет ли новый банкопад и упадут ли цены на недвижимость:

Дефицит кадров. В результате миграции и мобилизационных процессов, вызванных войной, дефицит кадров на рынке труда обостряется. Как и т. п. ), однако закрыть все необходимые позиции не удается. В результате растет конкуренция бизнеса за квалифицированных работников, в то же время увеличивается и оплата труда. В результате миграции и мобилизационных процессов, вызванных войной, дефицит кадров на рынке труда обостряется. Как говорят в Нацбанке, предприятия пытаются смягчить проблему с дефицитом кадров за счет большего привлечения категорий населения, находящихся вне рабочей силы (студентов, пенсионеров), однако закрыть все необходимые позиции не удается. В результате растет конкуренция бизнеса за квалифицированных работников, в то же время увеличивается и оплата труда.

Загранпаспорта за границу за $6. С сентября «Укрпочта» будет доставлять украинские загранпаспорта в 230 стран мира за 6 долларов. «Укрпочта» и Министерство иностранных дел С сентября «Укрпочта» будет доставлять украинские загранпаспорта в 230 стран мира за 6 долларов. «Укрпочта» и Министерство иностранных дел подписали меморандум о сотрудничестве.

Временная защита для беженцев из Украины в Литве. Правительство Литвы Правительство Литвы приняло решение о продлении временной защиты для украинских беженцев еще на год. Вид на постоянное проживание, действовавший до 4 марта 2025 года, будет продлен до 4 марта 2026 года.

На носу осень, но это не означает, что отпускной период закончился. Путешествовать осенью — очень даже неплохая идея, ведь комфортная температура побуждает еще больше гулять и любоваться новыми видами. К тому же осенью наплыв туристов несколько уменьшается, а вместе с этим снижаются цены на проживание и дорогу. Finance.ua решил собрать самые дешевые варианты для путешествий этой осенью в европейские города:

Квартиры на вторичном рынке. Как Как свидетельствуют данные ЛУН, однокомнатная квартира на вторичном рынке в пригороде Киева уже дороже, чем на Троещине, и вполне сопоставима со стоимостью в Святошинском и Оболонском районе столицы.

растет спрос на аренду жилья среди студентов. Одна из основных причин — нехватка мест в более дешевых общежитиях от вузов. Со своей стороны аналитики OLX Недвижимость сообщают , что накануне 1 сентября традиционносреди студентов. Одна из основных причин — нехватка мест в более дешевых общежитиях от вузов.

выплаты по программе «Прихисток», компенсировавшей расходы на размещение переселенцев, С 1 сентября 2024 года, компенсировавшей расходы на размещение переселенцев, будут прекращены из-за нехватки финансирования. Программу планируют возобновить, когда найдут новые источники средств.

Специалисты по сопровождению ветеранов. В скором времени в украинских общинах В скором времени в украинских общинах появятся должности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Средняя заработная плата специалиста по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц составит 17,9 тыс. грн. Планируется обучить и трудоустроить до 11 300 специалистов по сопровождению по всей Украине, на первом этапе — до 3 000 человек.

в сфере HR. Также добавим , что ведущие украинские и международные компании предлагают интересные вакансии для представителей разных профессий

Система «э-Консул». Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил , что модернизированная система э-Консула сделает сервисы МИД более доступными. Некоторые консульские действия полностью перейдут в онлайн, и не придется даже идти в консульский отдел. Другие можно будет осуществить гораздо быстрее и проще, потому что документы будут подтягиваться из государственных реестров автоматически.

Использование таможенного законодательства ЕС. Верховная Рада Верховная Рада одобрила в целом закон о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по имплементации некоторых положений Таможенного кодекса Европейского Союза. Настоящий документ приближает Украину к полному применению таможенного законодательства Европейского Союза и фактически завершает внедрение основной части таможенного права ЕС (EU acquis) в законодательство Украины.

Также депутаты приняли за основу законопроект № 11 387 об усилении наказания граждан за неуважение и неявку в суд.

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