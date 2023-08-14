День финансов: рекорд доходности ПриватБанка, условия перехода к плавающему курсу, проверки бизнеса — Finance.ua

День финансов: рекорд доходности ПриватБанка, условия перехода к плавающему курсу, проверки бизнеса Сегодня 17:50

Понедельник, 14 августа. ПриватБанк бьет рекорды по доходности, а ІТ-рынок — антирекорды по количеству вакансий.

Рекорд прибыльности. ПриватБанк завершил первое полугодие 2023 года с финансовым результатом в 29,7 млрд грн. «Банк побил свой собственный рекорд доходности», — ПриватБанк завершил первое полугодие 2023 года с финансовым результатом в 29,7 млрд грн. «Банк побил свой собственный рекорд доходности», — заявили в финучреждении

Переход к плавающему курсу. В Нацбанке В Нацбанке готовы возвращаться к политике плавающего валютного курса, если для этого сложатся определенные факторы. Там отмечают, что после отмены фиксированного курса стоимость валюты может как увеличиваться, так и уменьшаться.

Проверка бизнеса. Налоговая служба Налоговая служба планировала проверить 1019 компаний и 256 физических лиц до конца года. Кроме того, налоговая проверит 29 компаний на предмет правильности расчета, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц и ЕСВ.

Как изменился ІТ-рынок во время войны. До полномасштабного вторжения, с февраля по сентябрь 2021 года, До полномасштабного вторжения, с февраля по сентябрь 2021 года, ІТ-вакансий было больше , чем кандидатов на Djinni. Был «сладкий» период для разработчиков. Кандидатам все писали, они получали предложения пачками, могли найти себе работу за один день и менять каждые полгода. Сейчас же кандидатов в 9 раз больше, чем вакансий.

Стоимость регистрации автомобиля в салоне. С 6 августа, посетив автосалон, можно сразу получить и номерные знаки, и свидетельство о регистрации именно в автосалоне. В С 6 августа, посетив автосалон, можно сразу получить и номерные знаки, и свидетельство о регистрации именно в автосалоне. В Главном сервисном центре МВД сообщили , что стоит такая регистрация 785 грн: 200 грн за админуслуги + 307 грн за бланк свидетельства о регистрации + 278 грн за номерные знаки.

Кстати, в Украине до конца сентября планируют ввести возможность оформления договора купли-продажи автомобиля онлайн в приложении «Дія».

Новые правила эвакуации авто. Кабмин внес изменения в процедуру временного задержания транспортных средств. Теперь автомобили Кабмин внес изменения в процедуру временного задержания транспортных средств. Теперь автомобили разрешили изымать без понятых. Однако сотрудники обязаны вести фото- или видеосъемку.

Также появилась возможность обменять электронное водительское удостоверение на обычное за рубежом. Услуга обмена доступна в Польше, Словакии, Турции, Чехии, Германии, Испании.

Скидки от Укрзализныци. С 14 августа в Укрзализныце С 14 августа в Укрзализныце стартовал второй этап программы лояльности «Железные друзья». Теперь каждый километр путешествия превращается в бонусы, которые можно накапливать в своем профиле в приложении «УЗ».

Добавим, что автобусный оператор FlixBus объявил о запуске новой автобусной линии из Чернигова и Киева в Варшаву.

Ипотека для молодежи. В Минэкономики предлагают , чтобы первый взнос 20% за молодых украинцев платили громады. В министерстве считают, что помощь со взносом в 20% за ипотеки на жилье под 7%, что является «очень низкой ставкой», будет стимулировать возвращение молодежи из-за границы.

Миграция украинцев стала полезна странам ЕС. За около полутора лет страны ЕС приняли около 6 миллионов беженцев из Украины. Уже год спустя после начала полномасштабного вторжения около 40% беженцев из Украины работали в Европе. Это За около полутора лет страны ЕС приняли около 6 миллионов беженцев из Украины. Уже год спустя после начала полномасштабного вторжения около 40% беженцев из Украины работали в Европе. Это дает преимущества не только самим мигрантам, которые интегрируются в новые общины, но и идет на пользу принимающей стране.

Отметим, что знание английского языка всегда ценилось, но сейчас, когда миллионы украинцев за границей и не знают местного языка, знание английского — это просто must have. Кроме того что английский открывает любые двери во время путешествий, он сегодня — язык науки, бизнеса, который позволяет не только догонять мир, но и формировать тренды. Поэтому Finance.ua решил узнать, сколько стоит выучить английский в Украине и можно ли это сделать бесплатно:

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