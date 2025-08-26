День финансов: «Пульс», Starlink в Украине, Государственный долг в июле — Finance.ua

День финансов: «Пульс», Starlink в Украине, Государственный долг в июле Сегодня 17:38

Понедельник, 26 августа. В Нацбанке прокомментировали, что происходит с зарплатами в Украине, а бизнес получил прямой канал коммуникации с правительством.

Государственный долг Украины в июле.

По состоянию на 31 июля 2025 года Государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7773,87 млрд грн, или 186,13 млрд долл. США.

Зарплаты в Украине.

В последние месяцы зарплаты украинцев растут не так быстро, как в прошлом году, поскольку ситуация на рынке труда несколько улучшилась. Об этом сообщает Национальный банк Украины. Регулятор прогнозирует, что нехватка кадров будет сохраняться еще длительное время. Так что бизнес будет живо конкурировать за квалифицированных работников, а зарплаты продолжат расти.

«Пульс».

Украинские предприниматели смогут напрямую сообщать о препятствиях в своей деятельности через виджет «Пульс» на сайте Министерства экономики, а также на портале электронных сервисов министерства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Это цифровой инструмент обратной связи между бизнесом и государством", — говорится в сообщении.

Украинцы переходят на евро.

Основной валютой для сбережений становится евро . Украинцы с апреля утратили интерес к пополнению своих валютных резервов за счет долларов. Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в июле 2025 года, составил 732 млн долларов.

«Налог на Google».

Международные компании увеличивают отчисления в бюджет через «Налог на Google». За первое полугодие 2025 года международные компании — нерезиденты, которые предоставляют электронные услуги украинцам, перечислили в бюджет 85,7 млн долларов США и 76,5 млн евро.

Сколько денежных средств получила Украина.

В первой половине 2025 года большинство стран-партнеров увеличили объемы военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине. Среди тех, кто более всех нарастил поддержку в этом году — Норвегия , Исландия, Бельгия, Франция, Ирландия, Канада и Швеция.

Starlink продолжить работать в Украине.

В понедельник, 25 августа, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о помощи украинским беженцам. Документ, в частности, предусматривал продление временной защиты для граждан Украины, бегущих от войны, до марта 2026 года.

