Немецкие порты просят финансирование из оборонного бюджета на подготовку к войне — Finance.ua

Немецкие порты просят финансирование из оборонного бюджета на подготовку к войне
Немецкие порты требуют финансирования из оборонного бюджета страны, поскольку в случае войны они, по их словам, будут находиться на «первой линии атаки».
Об этом, как сообщает «Европейская правда», говорится в публикации Spiegel.
Центральный союз немецких морских портов (ZDS) обратился с письмом к министру обороны Германии Борису Писториусу с просьбой выделить деньги из регулярного оборонного бюджета.
В документе не указана точная сумма, однако, по оценке портов, для подготовки к возможной оборонной ситуации необходимо 3 млрд евро.
В письме гамбургской отраслевой ассоциации, представляющей более 150 предприятий, сказано, что в качестве логистических узлов морские порты имеют центральное значение для военных сценариев.
В случае чрезвычайной ситуации транспортировку грузов и военнослужащих Бундесвера и партнеров по НАТО придется осуществлять через порты.
По данным ZDS, средства из оборонного бюджета должны быть направлены на обустройство грузовых площадок, причальных стен и железнодорожной инфраструктуры, а также на меры защиты портовых объектов от атак и киберугроз.
