Немецкие порты просят финансирование из оборонного бюджета на подготовку к войне — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Немецкие порты просят финансирование из оборонного бюджета на подготовку к войне

23
Немецкие порты требуют финансирования из оборонного бюджета страны, поскольку в случае войны они, по их словам, будут находиться на «первой линии атаки».
Об этом, как сообщает «Европейская правда», говорится в публикации Spiegel.
Центральный союз немецких морских портов (ZDS) обратился с письмом к министру обороны Германии Борису Писториусу с просьбой выделить деньги из регулярного оборонного бюджета.
В документе не указана точная сумма, однако, по оценке портов, для подготовки к возможной оборонной ситуации необходимо 3 млрд евро.
В письме гамбургской отраслевой ассоциации, представляющей более 150 предприятий, сказано, что в качестве логистических узлов морские порты имеют центральное значение для военных сценариев.
В случае чрезвычайной ситуации транспортировку грузов и военнослужащих Бундесвера и партнеров по НАТО придется осуществлять через порты.
По данным ZDS, средства из оборонного бюджета должны быть направлены на обустройство грузовых площадок, причальных стен и железнодорожной инфраструктуры, а также на меры защиты портовых объектов от атак и киберугроз.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems