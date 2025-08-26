В россии обанкротилась компания, обещавшая создать аналог Starlink — Finance.ua

В россии обанкротилась компания, обещавшая создать аналог Starlink Сегодня 20:40 — Фондовый рынок

Частная российская компания SR Space, которую в самой стране-агрессоре россии подавали как конкурента американской SpaceX, была признана банкротом.

Об этом свидетельствуют сообщения российских СМИ.

Агентство «Интерфакс» написало , что 25 августа Арбитражный суд москвы признал компанию SR Space банкротом по ранее поданному заявлению Федеральной налоговой службы рф.

На момент написания новости суд не опубликовал детали дела по SR Space. Подробности остаются неизвестными.

Генеральный директор SR Space Олег Мансуров сказал в комментарии «Интерфаксу», что компания намерена добиваться отмены решения суда. Для этого у нее есть 15 дней.

«Как только задолженность будет погашена, дело о банкротстве будет прекращено. При этом все обязательства перед партнерами и контрагентами сохраняются и будут исполнены в полном объеме в ближайшее время. Компания продолжает работу», — заявил Мансуров.

Компания SR Space была основана в 2022 году и объединила ряд дочерних компаний (SR Rockets, SR Satellites, SR CMS, SR Data), которые разрабатывают ракеты и космические аппараты, а также зарабатывают на анализе данных с космических снимков.

Компания обещала создать спутниковую группировку из 521 аппарата к 2030 году, которая должна стать конкурентом системе спутниковой связи Starlink от американской компании SpaceX.

