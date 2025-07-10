Украина первой в Европе введет мобильный интернет Starlink — Finance.ua

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Украина первой в Европе введет мобильный интернет Starlink

Личные финансы
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Украина первой в Европе введет мобильный интернет Starlink
Украина первой в Европе введет мобильный интернет Starlink
Украина станет первой европейской страной, где появятся мобильные услуги Starlink. «Киевстар» запустит обмен сообщениями до конца года и мобильный широкополосный спутниковый доступ в середине 2026 года.
Об этом рассказал генеральный директор компании Александр Комаров в интервью Reuters.
В настоящее время ведутся полевые испытания в рамках соглашения с компанией SpaceX о запуске услуги прямой спутниковой связи со смартфонами. Это позволяет телефонам подключаться к спутникам, функционирующим как вышки мобильной связи.
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«Первый этап — это обмен сообщениями через OTT-технологии (over-the-top messaging), то есть обмен сообщениями через WhatsApp, Signal и другие системы. Он должен заработать в конце этого года», — сказал Комаров.
Полноценный мобильный спутниковый интернет и голосовая связь станут доступны примерно в начале 2026 года.
«Чтобы быть точнее, то во втором квартале 2026-го мы сможем предложить мобильную спутниковую передачу данных и голоса», — добавил он.
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Компания SpaceX не ответила на запрос агентства Reuters по поводу комментария.
Комаров также отметил, что телеком-инфраструктура Украины выдерживает рост атак со стороны россии. В прошлом году удары по энергосистеме приводили к ежедневным отключениям в крупных городах, ведь было потеряно около половины генерирующих мощностей.
«Мы стали более устойчивыми, чем были в 2022 году. Сейчас мы способны поддерживать работу фиксированной и мобильной связи до 10 часов, даже во время блэкаутов», — сказал Комаров.
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Напомним, в конце 2024 года «Киевстар» подписал соглашение с компанией Starlink о введении спутниковой связи Direct to Cell в Украине. Отмечалось, что благодаря этому соглашению Украина станет одной из первых стран, которая получит доступ к услуге Starlink Direct to Cell. Это должно существенно повысить устойчивость национальной инфраструктуры связи.
Планировалось, что Киевстар начнет предоставлять услуги Starlink Direct to Cell с возможностью отправки SMS и OTT-сообщений в четвертом квартале 2025 года.
В начале 2025 года SpaceX объявил, что теперь предлагает подключение к Starlink за 9 долларов США в месяц, чтобы получить доход от неактивных клиентов. Ранее компания также начала предлагать клиентам в США отдельный план за 50 долларов в месяц для стандартной антенны Starlink.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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