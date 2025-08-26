В Европе ограничивают покупку недвижимости гражданами россии — Finance.ua

В Европе ограничивают покупку недвижимости гражданами россии Сегодня 21:27 — Недвижимость

В Европе ограничивают покупку недвижимости гражданами россии

Несколько европейских государств ужесточили ограничения на покупку недвижимости гражданами россии из-за потенциальной угрозы национальной безопасности. В частности, речь идет о Латвии, Финляндии и Литве. Кроме того, еще несколько стран работают над соответствующими изменениями в законодательстве.

Латвия

В июне 2025 года Сейм Латвии принял закон, запрещающий гражданам россии и беларуси (а также компаниям, связанным с ними) покупать недвижимость на территории страны. Запрет также распространяется на компании, зарегистрированные в этих государствах или в которых они имеют по меньшей мере 25% акций или являются фактическими бенефициарами. Закон вступит в силу после подписания президентом.

Однако есть исключения:

покупка единого жилья возможна, если у покупателя есть постоянный вид на жительство, выданный до вступления в силу закона;

в случае наследования или решения суда о признании собственности.

Финляндия

В июле 2025 года в Финляндии начал действовать запрет на совершение сделок с недвижимостью для граждан россии и беларуси. Такое решение правительство приняло в рамках мер по усилению национальной безопасности. В минобороны отметили, что потребность в таком решении была давно, еще до 2022 года.

Однако будут действовать исключения для людей с постоянным видом на жительство или статусом резидента ЕС — они смогут приобрести недвижимость только с согласия Министерства обороны.

Литва

В мае 2023 года Литва ввела правила, направленные на усиление национальной безопасности и защиту государственных интересов на фоне вооруженной агрессии россии против Украины. Одной из мер стало ограничение права граждан россии на приобретение недвижимости: покупать землю или жилье могут только те, кто имеет постоянный вид на жительство.

Сначала ограничения были временными сроком на один год. Однако впоследствии правительство продолжило их действие. Пока они касаются только граждан россии, хотя некоторые литовские политики настаивают на необходимости распространения этих мер и граждан беларуси.

Эстония

Обсуждение вопроса о запрете на покупку недвижимости гражданами россии в Эстонии началось еще в 2022 году. Причиной стала активная покупка жилья россиянами, в частности, из-за географической близости стран.

Министерство внутренних дел Эстонии провело анализ находящихся в собственности иностранцев объектов недвижимости. Установили, что граждане россии и беларуси владеют объектами, расположенными вблизи стратегически важных локаций, что может создавать риски национальной безопасности.

На основе этого правительство пришло к выводу о необходимости ограничить право граждан стран, не являющихся членами ЕС, владеть недвижимостью на территории Эстонии. Особый акцент делается на приграничных районах и зонах вблизи критической инфраструктуры, которые планируется подвергнуть усиленному контролю.

МВД Эстонии уже анонсировало подготовку законопроекта, предусматривающего запрет на приобретение недвижимости вблизи стратегических объектов для иностранцев, прежде всего граждан россии и беларуси. Для тех, у кого есть постоянный вид на жительство, вероятно, будут предусмотрены исключения или более мягкие условия.

Норвегия

Норвежские службы безопасности и правительство обеспокоены случаями приобретения недвижимости вблизи стратегических объектов — в частности, военных баз и критической инфраструктуры — лицами, имеющими связи с Кремлем. В этой связи власти рассматривают возможность внедрения новых механизмов контроля таких соглашений.

США

В мае 2025 года Палата представителей штата Техас приняла законопроект, запрещающий гражданам россии, Китая, Северной Кореи и Ирана покупать жилье, земельные участки или арендовать недвижимость в штате. Закон также предоставляет губернатору право вносить в список дополнительные страны, которые могут подпадать под эти ограничения.

