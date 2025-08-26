Сколько нынче стоит квартира у моря в Одессе — Finance.ua
Недвижимость
100
Несмотря на частые обстрелы в Одессе за последние полгода, значительно возросла стоимость недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынку. Больше всего подорожали однокомнатные квартиры.
Стоимость однокомнатных квартир выросла на 15%. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ЛУН.

Вторичный рынок

По темпам роста цен на «однушки» Одесса уступает только Ровно, где подорожание составило 16%. Средние цены в городе:
  • однокомнатные квартиры — 44 тысячи долларов (+15%),
  • двухкомнатные — 63 тысячи долларов (+11%),
  • трехкомнатные — 85 тысяч долларов (+13%).
Самое дорогое жилье продается в Приморском и Киевском районах, самое дешевое — в Хаджибейском и Пересыпском.

Новостройки

На первичном рынке Одессы стоимость жилья поднялась на 10%, уступив только Житомиру (+11%). Средняя цена за квадратный метр составляет 1090 долларов, в зависимости от класса жилья:
  • эконом — 700 долларов (-12%),
  • комфорт — 900 долларов (+8%),
  • бизнес — 1 100 долларов (+12%),
  • премиум — 1690 долларов.
Опрос показал, что 40% покупателей ожидают дальнейшего роста цен на новостройки, 28% - снижения, а 33% прогнозируют стабильность.
Чтобы показать, насколько доступна аренда квартир в Украине, специалисты ЛУН проанализировали долю зарплаты, которую арендаторы тратят на жилье.

Какой процент з.п. идет на аренду

1-комнатные квартиры:
  • Ужгород — 76% средней зарплаты;
  • Луцк — 67%;
  • Львов — 65%;
  • Киев — 61%.
В Одессе из-за роста цен доля зарплаты на аренду выросла на 9%, но осталась ниже половины среднего дохода — 46%.
Недвижимость
