Сколько нынче стоит квартира у моря в Одессе — Finance.ua

Сколько нынче стоит квартира у моря в Одессе

Несмотря на частые обстрелы в Одессе за последние полгода, значительно возросла стоимость недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынку. Больше всего подорожали однокомнатные квартиры.

Стоимость однокомнатных квартир выросла на 15%. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ЛУН

Вторичный рынок

По темпам роста цен на «однушки» Одесса уступает только Ровно, где подорожание составило 16%. Средние цены в городе:

однокомнатные квартиры — 44 тысячи долларов (+15%),

двухкомнатные — 63 тысячи долларов (+11%),

трехкомнатные — 85 тысяч долларов (+13%).

Самое дорогое жилье продается в Приморском и Киевском районах, самое дешевое — в Хаджибейском и Пересыпском.

Новостройки

На первичном рынке Одессы стоимость жилья поднялась на 10%, уступив только Житомиру (+11%). Средняя цена за квадратный метр составляет 1090 долларов, в зависимости от класса жилья:

эконом — 700 долларов (-12%),

комфорт — 900 долларов (+8%),

бизнес — 1 100 долларов (+12%),

премиум — 1690 долларов.

Опрос показал, что 40% покупателей ожидают дальнейшего роста цен на новостройки, 28% - снижения, а 33% прогнозируют стабильность.

Чтобы показать, насколько доступна аренда квартир в Украине, специалисты ЛУН проанализировали долю зарплаты, которую арендаторы тратят на жилье.

Какой процент з.п. идет на аренду

1-комнатные квартиры:

Ужгород — 76% средней зарплаты;

Луцк — 67%;

Львов — 65%;

Киев — 61%.

В Одессе из-за роста цен доля зарплаты на аренду выросла на 9%, но осталась ниже половины среднего дохода — 46%.

