Украина, Польша или Бали: где выгоднее купить недвижимость под сдачу в аренду — Finance.ua

Инвестировать в недвижимость за границей в аренду — это простой способ зарабатывать пассивный доход в валюте. Помимо денег это еще и возможность иметь свое место для путешествий или будущего переезда. К тому же многие зарубежные рынки сейчас предлагают выгодные условия для собственников и арендаторов.

Юрист в сфере недвижимости Владимир Копоть сравнил доходность, риски и ключевые нюансы инвестирования на примере жилья в Украине, Польше и Бали, рассмотрев варианты с примерно одинаковым стартовым бюджетом. Куда же выгоднее вкладывать?

Какие есть варианты инвестирования в недвижимость

По словам юриста, в 2025 году есть две параллельные реальности.

Первая — это Украина, которая, несмотря на войну, демонстрирует постепенное восстановление рынка недвижимости, в частности, в Киеве, Львове.

Вторая — иностранные государства с более стабильной экономикой, упрощенным механизмом аренды, но более сложным выводом капитала.

Инвестиции в жилье в Украине

Первый вариант — покупка квартиры на вторичном рынке в Украине, стоимостью 90 — 95 тысяч долларов. Дополнительно следует учесть расходы на нотариальные услуги, госпошлины и взносы в Пенсионный фонд. Если в жилье требуется обновление, на легкий ремонт и меблировку придется потратить еще примерно 5 тысяч долларов.

Ожидаемый доход от аренды — в пределах 500 — 700 долларов в месяц, а рентабельность — на уровне 6 — 8% в валюте.

Среди основных рисков — военные угрозы, возможное падение стоимости недвижимости, перебои с электроснабжением и простой. Необходимо также учитывать налоговую нагрузку на доход от аренды.

Однако среди преимуществ — понятный рынок, возможность личного контроля, прозрачная коммуникация с агентами и продавцами, а также относительно простая процедура продажи в случае необходимости.

Покупка жилья в аренду в Польше

В Польше, например, в Кракове или Вроцлаве, за 100 тысяч долларов можно купить небольшую квартиру площадью 22−26 квадратов в пригороде или на вторичном рынке. Как и в Украине, придется оплатить дополнительные расходы: нотариальные услуги (около 1%), налог на покупку (2%), комиссия агенту (1,5 — 2%), сопровождение сделки для нерезидента (от 1 тысячи евро) и т. д. Общая налоговая нагрузка будет зависеть от формы собственности и колебаться в пределах 8,5 — 19%.

Арендная плата за такую ​​недвижимость — примерно 700 — 850 долларов ежемесячно, а рентабельность — 3,5 — 4,5%.

Среди преимуществ — стабильная валюта, высокий спрос и безопасность. Недостатки — высокий порог входа, значительные налоги и сложная процедура покупки для иностранцев.

Инвестиции в недвижимость на Бали

За 100 тысяч долларов, по словам Копотя, можно приобрести как полноценную виллу, так и ее долю. Потенциальный доход от аренды составляет 150 — 200 долларов в сутки в зависимости от сезона, а рентабельность может достигать 10 — 12%.

Среди основных рисков юрист называет сложную бюрократическую систему, юридические ограничения для иностранцев, сезонный характер доходности и необходимость управлять объектом через посредников. Однако преимуществами такого вложения является высокий потенциальный доход, доступность объектов через международные платформы и рост стоимости земли и аренды на Бали.

В то же время следует учитывать валютные ограничения, введенные НБУ. Вывести валюту за границу легально пока невозможно (если у инвестора нет зарубежного валютного счета или не осуществил перевод раньше). Некоторые компании предлагают услуги по открытию счетов за границей и сопровождению сделок, однако в странах ЕС, скорее всего, придется подтвердить источник происхождения средств. Перевозка наличных через границу, даже в условиях официального декларирования, связана с рисками.

Подытоживая, юрист отмечает: если у вас есть деньги в Украине, а также желание самостоятельно контролировать процесс и быстро реагировать на изменения и вы готовы к военным рискам — инвестируйте в Украину. Если ваши деньги уже за границей, и вы ищете стабильность, юридическую защиту и минимум хлопот — Польша станет хорошим выбором на долгосрочную перспективу. А если вам интересна высокая доходность и не пугает риск и экзотика — Бали может быть перспективным направлением.

