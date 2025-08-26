У Нацбанку прокоментували, що відбувається із зарплатами в Україні — Finance.ua

У Нацбанку прокоментували, що відбувається із зарплатами в Україні Сьогодні 11:10 — Особисті фінанси

В останні місяці зарплати українців зростають не так швидко, як минулого року, оскільки ситуація на ринку праці дещо поліпшилася.

Про це повідомляє Національний банк України.

Зазначається, що ринок праці в Україні залишається складним через наслідки повномасштабної війни. Частина громадян мобілізована до війська, ще значна кількість українців виїхала за кордон. За даними ООН, у липні за межами країни перебувало близько 5,6 млн осіб. Це суттєво ускладнює бізнесу пошук працівників.

Підприємства й надалі називають нестачу кваліфікованих кадрів однією з найбільших проблем. Брак працівників заважає збільшувати виробництво та водночас змушує бізнес підвищувати зарплати, що веде до зростання витрат.

Водночас упродовж останніх місяців ситуація на ринку праці дещо поліпшилася:

Люди дедалі активніше шукають роботу. Бізнес дещо переглянув свої підходи та почав активніше залучати до роботи ветеранів, літніх людей, студентів тощо.

«У результаті зарплати почали зростати не так швидко, як минулого року», — пояснили в Нацбанку.

Регулятор прогнозує, що брак кадрів зберігатиметься ще тривалий час. Тож бізнес жваво конкуруватиме за кваліфікованих працівників, а зарплати продовжать зростати.

У разі швидкого повернення України до мирного життя відбудова теж потребуватиме робочих рук, тому працівники також дуже цінуватимуться.

Нагадаємо, головна економістка Dragon Capital та учасниця Наглядової ради ЦЕС Олена Білан раніше заявляла , що головний фактор, що тисне на ціни і не дає інфляції суттєво знизитись — це дефіцит кадрів, який розганяє зарплати. «На ринку праці вже з 2023 року відчувається суттєвий дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, що підштовхує зарплати вгору. І оскільки мобілізація продовжується, цей дефіцит кадрів залишається суттєвим, і зарплати продовжують зростати», — зазначила Білан.

Наразі у Польщі проживає близько 1 мільйона українських біженців. Навіть у разі припинення вогню значна частина з них, ймовірно, не повернеться до України, адже українці інтегрувалися в польський ринок праці.

Ринок праці в Україні залишається нестабільним. У низці сфер фактично відсутній попит на спеціалістів — зокрема, йдеться про професії, пов’язані з культурою, туризмом та морською справою. Водночас роботодавці продовжують активно шукати працівників робітничих спеціальностей та медиків. Найвищий попит наразі — на водіїв, слюсарів, швачок, вантажників і лікарів.

