День финансов: право на отсрочку, кредит 90 млрд евро, условия поддержки для предпринимателей

Европарламент одобрил кредит для Украины

Европейский парламент поддержал выделение Украине кредита в 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы. Из этой суммы 30 миллиардов евро будут выделены на макрофинансовую помощь или бюджетную поддержку.

Также ЕС готовит перечень требований к россии для мирного соглашения по Украине.

Швейцария одобрила пакет энергетической помощи Украине на 35 млн долларов.

Служба для мужчин в возрасте 60+

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 108/2026, которым внесены изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины

Банки заблокировали более 80 тысяч клиентов

Украинский банковский сектор усиливает борьбу с теневыми финансовыми операциями . В рамках мер по противодействию отмыванию средств банки прекратили обслуживание более 80 тыс. клиентов, которых идентифицировали как участников сетей «дропов».

Сколько госслужащих сократили во время войны

За четыре года работников органов центрального уровня стало меньше почти на 11 тысяч, а сотрудников местных госадминистраций — более 3 тысяч.

Украина и Польша будут конкурировать за работников

Старение населения Польши становится одним из главных факторов, ограничивающих развитие польского рынка труда и формирующих долгосрочную потребность страны в иностранной рабочей силе, в частности Украины. По данным Центрального статистического управления Польши, на конец августа 2025 года средний возраст работающего населения составлял 43 года

Тенденции рынка труда в январе

В январе работодатели разместили на сервисе 98 898 вакансий — рекордный показатель для этого месяца за последние пять лет. Уже это свидетельствует о том, что даже при всех трудностях, дефицит кадров не позволяет компаниям останавливать наем.

В то же время, четверть украинцев планируют сменить профессию в 2026 году.

Также предлагаем посмотреть вакансии в феврале 2026 года, где зарплаты более 35 тыс. грн.

