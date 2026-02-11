0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

День финансов: право на отсрочку, кредит 90 млрд евро, условия поддержки для предпринимателей

23
Во вторник, 11 февраля, Finance.ua собрал ключевую информацию об условиях участия программы энергетической поддержки для предпринимателей, порядке подачи заявок и о возможности использования средств. Об этом читайте в статье:

Энергетическая поддержка для предпринимателей: как ФЛП получить деньги на генераторы и горючее

Европарламент одобрил кредит для Украины
Европейский парламент поддержал выделение Украине кредита в 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы. Из этой суммы 30 миллиардов евро будут выделены на макрофинансовую помощь или бюджетную поддержку.
Служба для мужчин в возрасте 60+
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 108/2026, которым внесены изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины
Банки заблокировали более 80 тысяч клиентов
Украинский банковский сектор усиливает борьбу с теневыми финансовыми операциями. В рамках мер по противодействию отмыванию средств банки прекратили обслуживание более 80 тыс. клиентов, которых идентифицировали как участников сетей «дропов».
Сколько госслужащих сократили во время войны
За четыре года работников органов центрального уровня стало меньше почти на 11 тысяч, а сотрудников местных госадминистраций — более 3 тысяч.
Украина и Польша будут конкурировать за работников
Старение населения Польши становится одним из главных факторов, ограничивающих развитие польского рынка труда и формирующих долгосрочную потребность страны в иностранной рабочей силе, в частности Украины. По данным Центрального статистического управления Польши, на конец августа 2025 года средний возраст работающего населения составлял 43 года.
Тенденции рынка труда в январе
В январе работодатели разместили на сервисе 98 898 вакансий — рекордный показатель для этого месяца за последние пять лет. Уже это свидетельствует о том, что даже при всех трудностях, дефицит кадров не позволяет компаниям останавливать наем.
🎥 Кстати, в марте 2026 года в Украине произойдет масштабная индексация пенсий, но все ли получат обещанные 14.5%? Как будут работать солидарная, профессиональная и накопительная системы одновременно. Станут ли после нововведений наши пенсионеры состоятельными — смотрите в новом видео.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems