Скільки держслужбовців скоротили під час війни: статистика

В Україні триває скорочення чисельності державних службовців у межах реформи державного управління. За чотири роки працівників органів центрального рівня стало менше майже на 11 тисяч, а співробітників місцевих держадміністрацій — на понад 3 тисячі. Водночас в органах судової влади дещо інша тенденція.
Скорочення в органах влади
Згідно з даними Міністерства фінансів, у 2022 році фактична чисельність працівників держорганів центрального рівня становила 117 908 осіб. До 2025 року в межах реформи державного управління, яка, за словами чиновників, спрямована на оптимізацію апарату та економію бюджетних коштів, кількість службовців цієї ланки скоротилася на 10 710 осіб — до 107 198.
Такий самий процес відбувався і серед працівників місцевих держадміністрацій: у 2022 році їх нараховували 26 684, до 2025 року фактична чисельність скоротилася на 3 383 — до 23 301 службовця.
В органах судової влади у 2022 році працювали 31 249 держслужбовців. У 2023-му їхня чисельність скоротилася до 30 050 осіб, водночас у 2024-му зросла до 35 809. Минулого року кількість працівників цієї ланки скоротилася на 1575 осіб — до 34 234, однак це все ще більше, ніж чотири роки тому.
Окремо слід сказати про державних службовців, які служать в ЗСУ та добровольчих формуваннях. За чотири роки кількість таких працівників зросла з 3637 до 4604 осіб
Ще 4355 державних службовців у перший рік російського вторгнення виїхали за кордон. У 2023-му таких було 1 384, у 2024-му — 749, минулого року найменше — 482.
Загальне скорочення
У березні минулого року на той час прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що за три роки повномасштабного вторгнення рф кількість державних службовців в Україні скоротили майже на 30%.
У 2024 році в Україні почала діяти нова система оплати праці державних службовців. Реформа передбачає, що 70% зарплати тепер складатиме оклад, а премії — лише 30%. Зміни зачепили як центральні, так і регіональні органи влади. На інфографіці — скільки у середньому отримують чиновники у міністерствах та Секретаріаті Кабміну
Також Finance.ua розповідав, що за підсумками 2025 року фактична чисельність працівників державних органів скоротилася на 5,1 тис. осіб, або приблизно на 3% порівняно з 2024 роком зі 169,8 тис. до 164,7 тис. працівників. Водночас середня заробітна плата в апаратах органів центральної влади у 2025 році зросла.
На тлі зменшення чисельності персоналу середня заробітна плата в апаратах органів центральної влади у 2025 році зросла з 54,4 тис. грн у 2024 році до 59,7 тис. грн.
