0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки держслужбовців скоротили під час війни: статистика

16
За чотири роки працівників органів центрального рівня стало менше майже на 11 тисяч
За чотири роки працівників органів центрального рівня стало менше майже на 11 тисяч
В Україні триває скорочення чисельності державних службовців у межах реформи державного управління. За чотири роки працівників органів центрального рівня стало менше майже на 11 тисяч, а співробітників місцевих держадміністрацій — на понад 3 тисячі. Водночас в органах судової влади дещо інша тенденція.
Про це пише «Слово і діло».

Скорочення в органах влади

Згідно з даними Міністерства фінансів, у 2022 році фактична чисельність працівників держорганів центрального рівня становила 117 908 осіб. До 2025 року в межах реформи державного управління, яка, за словами чиновників, спрямована на оптимізацію апарату та економію бюджетних коштів, кількість службовців цієї ланки скоротилася на 10 710 осіб — до 107 198.
Такий самий процес відбувався і серед працівників місцевих держадміністрацій: у 2022 році їх нараховували 26 684, до 2025 року фактична чисельність скоротилася на 3 383 — до 23 301 службовця.
Як за 4 роки змінилася кількість держслужбовців в Україні
Як за 4 роки змінилася кількість держслужбовців в Україні, www.slovoidilo.ua
В органах судової влади у 2022 році працювали 31 249 держслужбовців. У 2023-му їхня чисельність скоротилася до 30 050 осіб, водночас у 2024-му зросла до 35 809. Минулого року кількість працівників цієї ланки скоротилася на 1575 осіб — до 34 234, однак це все ще більше, ніж чотири роки тому.
Окремо слід сказати про державних службовців, які служать в ЗСУ та добровольчих формуваннях. За чотири роки кількість таких працівників зросла з 3637 до 4604 осіб
Ще 4355 державних службовців у перший рік російського вторгнення виїхали за кордон. У 2023-му таких було 1 384, у 2024-му — 749, минулого року найменше — 482.

Загальне скорочення

У березні минулого року на той час прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що за три роки повномасштабного вторгнення рф кількість державних службовців в Україні скоротили майже на 30%.
У 2024 році в Україні почала діяти нова система оплати праці державних службовців. Реформа передбачає, що 70% зарплати тепер складатиме оклад, а премії — лише 30%. Зміни зачепили як центральні, так і регіональні органи влади. На інфографіці — скільки у середньому отримують чиновники у міністерствах та Секретаріаті Кабміну
Також Finance.ua розповідав, що за підсумками 2025 року фактична чисельність працівників державних органів скоротилася на 5,1 тис. осіб, або приблизно на 3% порівняно з 2024 роком зі 169,8 тис. до 164,7 тис. працівників. Водночас середня заробітна плата в апаратах органів центральної влади у 2025 році зросла.
На тлі зменшення чисельності персоналу середня заробітна плата в апаратах органів центральної влади у 2025 році зросла з 54,4 тис. грн у 2024 році до 59,7 тис. грн.
За матеріалами:
Слово і Діло
Робота
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems