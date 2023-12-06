День финансов: повестки по почте, возобновление налоговых проверок, обмен старых ламп — Finance.ua

День финансов: повестки по почте, возобновление налоговых проверок, обмен старых ламп Сегодня 17:50

Среда, 6 декабря. В Раде планируют посылать повестки по электронной почте, а УЗ повышает стоимость билетов.

Повестки по э-почте и заказным письмом. В Верховной Раде В Верховной Раде обсуждают вопросы возможности вручения повесток через электронную почту и заказным письмом. То есть уведомление о поступлении заказного письма поступает в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки соответствующие представители почтовых служб.

Также украинцы могут обязать носить с собой на постоянной основе военный билет.

Возобновление налоговых проверок. Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий отмену моратория на проведение налоговых проверок. Это было одним из последних требований МВФ для выделения Украине нового транша финансовой помощи.

Также президент подписал законопроект № 9656-д, которым меняется налогообложение банков, что должно обеспечить дополнительные поступления в госбюджет — до 25 млрд в год. Так, налогообложение сверхприбылей банков по результатам 2023 года будет осуществлено по ставке 50%. С 2024 года базовая ставка налога на прибыль для банков составит 25%.

УЗ увеличивает цену билетов. Ежегодно ущерб от пассажирских перевозок составляет более 12 млрд грн, поэтому «Укрзализныця» Ежегодно ущерб от пассажирских перевозок составляет более 12 млрд грн, поэтому «Укрзализныця» решила снизить скидки и изменить цены на международные рейсы. Например, стоимость билетов на поезд Киев — Варшава — Киев вырастет на 72%.

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Собственное жилье Героям Украины. Зеленский Зеленский заявил , что всем защитникам Украины, получившим с начала военной агрессии рф звание Героя и ставших кавалерами ордена «Золотая Звезда», будет предоставлено от государства собственное жилье.

«Социальная инженерия». Понятие «социальная инженерия» происходит из социологии и обозначает управление человеческим поведением. Сейчас это понятие употребляется также в гораздо более узком и худшем контексте — когда речь идет о манипуляциях и мошенничестве. В новой статье Finance.ua проанализировал типичные механизмы социальной инженерии, которые сегодня используют мошенники, и как от них уберечься:

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