Всі, кому з початку війни присвоїли звання Героя, отримають власне житло, — Зеленський Сьогодні 12:18 — Нерухомість

Всі, кому з початку війни присвоїли звання Героя, отримають власне житло, — Зеленський

Усім захисникам України, які отримали з початку військової агресії рф звання Героя і стали кавалерами ордена «Золота Зірка», буде надано від держави власне житло.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що у країні починають реалізовувати важливу ініціативу за принципом: «Україна захищає тих, хто захищає Україну».

«За цією ініціативою всі, хто від початку війни отримав звання Героя України, отримують власне житло. Всі, хто, боронячи державу, став кавалером ордену „Золота Зірка“. Всі без винятку», — наголосив Зеленський.

За його словами, такими нагородами було відзначено вже 360 українців із початку російського повномасштабного вторгнення.

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«Держава подбає про кожного з них — і про тих, хто з нами, і про родини всіх тих, хто віддав своє життя за країну», — заявив президент.

Також глава держави подякував усім українським захисникам-Героям за мужню відсіч інтервентам.

«Я щиро дякую родинам загиблих за витримку та відвагу. Я щиро вірю, що одного дня про доблесть і подвиги кожного Героя України знатимуть усі в мирній Україні - Україні, яка перемогла. Яка переможе», — йдеться у зверненні Зеленського.

Нагадаємо, до кінця цього року 2,5 тис. ветеранів отримають компенсацію на власне житло. 1750 ветеранів та членів їхніх сімей вже отримали компенсацію за житло на свої особисті банківські рахунки, а понад 200 із них вже придбали власні оселі.

Отримати кошти на житло чи поліпшення житлових умов мають право учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих.

Для цього необхідно стати на квартирний облік, подавши відповідну заяву до виконавчого відділу органу місцевого самоврядування (її мають підписати усі члени сім'ї).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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