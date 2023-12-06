Демократи в Сенаті представили законопроєкт на $111 мільярдів з фінансуванням для України — Finance.ua
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Демократи в Сенаті представили законопроєкт на $111 мільярдів з фінансуванням для України

Казна та Політика
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Демократи в Сенаті представили законопроєкт на $111 мільярдів з фінансуванням для України
Демократи в Сенаті представили законопроєкт на $111 мільярдів з фінансуванням для України
Сенатори-демократи оприлюднили пакет на суму близько $111 млрд, що передбачає допомогу Україні та Ізраїлю, а також заходи, спрямованих на захист південного кордону США.
Про це повідомляє The Hill.
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У поясненні до законопроєкту зазначається, що понад $15 млрд підуть на підтримку України, зокрема «військову підготовку, обмін розвідданими» й «посилення присутності в зоні відповідальності Європейського командування».
Документ також передбачає $10,6 млрд на допомогу Ізраїлю. Ще $43,6 млрд мають бути спрямовані на нарощування виробничих потужностей США у сфері озброєнь і боєприпасів, а також на інвестиції в американську промислову базу підводних човнів.
Водночас республіканці вимагають, аби рішення про надання допомоги Україні та Ізраїлю включало зміни, спрямовані на посилення безпеки кордону США з Мексикою.
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Очікується, що законопроєкт буде винесено на перше процедурне голосування в середу.
Республіканці заявили, що не голосуватимуть за нього без урахування їхніх вимог, які стосуються не лише фінансування відповідних заходів, а й зміни політики щодо мігрантів.
Нагадаємо, лідер більшості в американському Сенаті демократ Чак Шумер призначив перше процедурне голосування за проєкт закону, запропонований Джо Байденом, про виділення допомоги для України та Ізраїлю.
Однак лідер сенатської меншості Мітч Макконнелл заявив у вівторок, що республіканці в Сенаті не підтримають цей законопроєкт, якщо одночасно з ним не ухвалюватиметься рішення про посилення кордону з Мексикою.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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