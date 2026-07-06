День финансов: полный перечень пособий ВПЛ, сколько можно будет заработать на гривневых депозитах Сегодня 17:37

Понедельник, 6 июля. Сколько можно будет заработать на гривневых депозитах и ​​что можно узнать можно из номера PESEL в Польше.

Оформление инвалидности в Украине до сих пор вызывает множество вопросов — от сложных процедур до непонимания, какие выплаты и поддержку можно получить реально. Для многих людей это не просто бюрократия, а вопрос базовой финансовой опоры.

В то же время, система постепенно меняется, и сейчас ключевым становится не диагноз, а реальное влияние состояния здоровья на повседневную жизнь человека. Finance.ua создал материал, который поможет разобраться со следующими вопросами:

Кто может оформить инвалидность в 2026 году?

как проходит новая процедура?

какие критерии учитываются?

и главное, на какие выплаты, пенсии и льготы можно рассчитывать?

Читайте гайд и распространяйте его среди тех, кто уже проходит процедуру оформления, готовится к ней или хочет понять обновленные правила без лишней бюрократии и сложной юридической терминологии.

Новые правила привлечения иностранных добровольцев

Правительство приняло процедуру, определяющую порядок организационного и логистического сопровождения таких кандидатов — от прибытия в Украину до заключения контракта на военную службу.

Кличко призвал созвать СНБО

Киевские власти настаивают на безотлагательном проведении заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины для рассмотрения части совместных с государством мер по реализации Комплексного плана устойчивости столицы.

Госдолг вернулся к уменьшению

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в мае снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,6%, или на 1,33 млрд долларов, до 210,67 млрд долларов.

НБУ впервые за год купил валюту на межбанке

За неделю с 29 июня по 3 июля Национальный банк Украины продал на межбанке 1,14 млрд долл., при этом купил 650 тыс. долларов. С начала 2026 года НБУ впервые покупает валюту на межбанке.

Также Глава НБУ объяснил , почему monobank не находится под отдельным надзором регулятора.

Что можно узнать из номера PESEL в Польше

Номер PESEL является основным идентификационным кодом для жителей Польши. Его используют при обращении в государственные учреждения, медицинские учреждения, банки, а также для оформления официальных документов.

Где пройти стажировку летом

Стажировка остается одним из наиболее распространенных способов начать карьеру и получить первый практический опыт. Со ссылкой на robota.ua делимся подборкой актуальных предложений стажировок от ведущих украинских и международных работодателей в разных сферах.

🏛️ Евро вместо гривны

Украина постепенно приближает свою финансовую систему к европейским стандартам, однако говорить о скором отказе от гривны пока рано. Для перехода на евро стране нужно выполнить ряд экономических и законодательных условий, а сам процесс может занять годы даже после завершения войны.

Об этом рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов Об этом рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов в новом видео на YouTube-канале Finance.ua , где ответил на вопросы зрителей.

Автомобиль уничтожен во время обстрела: что нужно сделать

Сегодня очередная ночь российского террора принесла новые разрушения. В результате массированной атаки по Киеву и области повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура и десятки автомобилей. Главный сервисный центр МВД напоминает , что нужно сделать в случае, когда ваше авто уничтожено.

компанией «ARX» запускают акцию для водителей. С 6 июля по 6 августа оформляйте 🚘 Вместе Finance.ua совместно со страховой автогражданку от «ARX» и автоматически принимайте участие в розыгрыше 15 сертификатов WOG номиналом 2 000 грн. каждый.

Подробные условия акции доступны по ссылке

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.