День финансов: новые правила для пострадавшего бизнеса и новый Трудовой кодекс Сегодня 17:33

В четверг, 3 сентября, налоговая готовит новые правила для пострадавшего бизнеса, а ВР приняла три решения по Плану Ukraine Facility.

Три решения по Плану Ukraine Facility

Еще 411 млн евро финансовой помощи от ЕС могут поступить в бюджет Украины. Верховная Рада поддержала три законодательных решения, необходимых для выполнения Плана Украины в рамках программы Ukraine Facility.

Новый Трудовой кодекс

Кабинет Министров повторно внес в Верховную Раду проект нового Трудового кодекса Украины. Документ должен заменить действующий Кодекс законов о труде и обновить правила трудовых отношений в соответствии с современными потребностями украинской экономики и европейскими стандартами.

В то же время из-за дефицита работников бизнес меняет подход к найму.

Новые правила для пострадавшего бизнеса

Уничтоженное оборудование, поврежденные склады и товар, утраченные документы после российских обстрелов бизнес часто вынужден одновременно возобновлять работу и решать налоговые вопросы. ГНС готовит отдельный подход к таким предприятиям, чтобы уменьшить бюрократию и сосредоточить налоговый контроль только на реальных рисках.

Какие профессии в дефиците

В июле 2026 года в ряде сфер медианная заработная плата возросла, однако количество откликов на одну вакансию не увеличилось. В некоторых категориях, напротив, искатели стали реже откликаться на предложения работы, несмотря на повышение зарплат.

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Кстати, новый проект изменений в форму и обязательные реквизиты фискальных чеков подготовили в кабмине. Чего ждать бизнеса, как изменятся требования к РРО/ПРРО и почему это важно не только для предпринимателей, но и для каждого покупателя?

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