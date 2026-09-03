День финансов: новые правила для пострадавшего бизнеса и новый Трудовой кодекс
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В четверг, 3 сентября, налоговая готовит новые правила для пострадавшего бизнеса, а ВР приняла три решения по Плану Ukraine Facility.
Три решения по Плану Ukraine Facility
Еще 411 млн евро финансовой помощи от ЕС могут поступить в бюджет Украины. Верховная Рада поддержала три законодательных решения, необходимых для выполнения Плана Украины в рамках программы Ukraine Facility.
Новый Трудовой кодекс
Кабинет Министров повторно внес в Верховную Раду проект нового Трудового кодекса Украины. Документ должен заменить действующий Кодекс законов о труде и обновить правила трудовых отношений в соответствии с современными потребностями украинской экономики и европейскими стандартами.
В то же время из-за дефицита работников бизнес меняет подход к найму.
Новые правила для пострадавшего бизнеса
Уничтоженное оборудование, поврежденные склады и товар, утраченные документы после российских обстрелов бизнес часто вынужден одновременно возобновлять работу и решать налоговые вопросы. ГНС готовит отдельный подход к таким предприятиям, чтобы уменьшить бюрократию и сосредоточить налоговый контроль только на реальных рисках.
Какие профессии в дефиците
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