0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

День финансов: новая жилищная политика, «фантомное» жилье, выгодный расчет пенсии

51
В пятницу, 13 февраля, Президент подписал закон о новой жилищной политике, а Шмыгаль рассказал, какие очереди отключений ждут украинцев до конца февраля.
😎 Прежде чем перейти к новостям, минутку вашего внимания. Редакция Finance.ua очень ценит своих читателей. Вместе с тем считаем, что важно получать от вас обратную связь. Именно поэтому просим пройти небольшой опрос. Оно находится по этой ссылке.
🏆💰 Также напомним, что до FinYear 2026 остаются считаные дни. Конференция FinYear 2026 пройдет 20 февраля в Киеве. Мероприятие будет посвящено регуляторным изменениям, законодательным нововведениям и последним инсайдам из банковской сферы. Кто выступит на мероприятии и чего ждать — читайте здесь.
🏡 Закон о новой жилищной политике
Президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля подписал Закон «Об основных принципах жилищной политики» (№ 4751-IX). Документ вводит новую модель государственной жилищной политики, которая предусматривает развитие социального жилья, цифровизацию очередей и новые финансовые механизмы приобретения или аренды жилья.
🐱Кстати, может ли кого-то удивить домашний кот? Вряд ли. Но когда кот «живет» в мобильном банкинге — это уже звучит интереснее. Итак, сегодня мы рассказываем о популярном банковском маскоте. Детали по ссылке:

О создании mono кота😸

💡 Очереди отключений до конца февраля
Есть все возможности сохранить до конца февраля режим отключений э/э в 3−3,5 очереди, который наблюдается сейчас, при условии, что не будет новых повреждений энергообъектов, и с активностью солнца улучшится ситуация. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр энергетики Денис Шмыгаль.
🏚️ «Фантомное» жилье в архивах
Часть внутренне перемещенных лиц сталкивается с отказами в бронировании средств по программе «єВідновлення» из-за технических проблем с государственными реестрами недвижимости. Причины читайте здесь.
россия готовит масштабное экономическое предложение США
Кремль подготовил предложения по широкому экономическому сотрудничеству с США, которые предусматривают, в частности, возможный возврат россии к расчетам в долларах.
Как меняются проценты по депозитам
После снижения учетной ставки Национальным банком Украины с 15,5% до 15% на депозитном рынке начались первые изменения. В то же время о системном пересмотре ставок речь не идет. Об этом рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.
👨‍🦳 Самые выгодные годы для расчета пенсии
Размер пенсии в Украине зависит не только от стажа, но и от того, какие периоды работы учтены при расчете. Законодательство позволяет будущим пенсионерам влиять на этот показатель, выбирая наиболее выгодные годы с самыми высокими доходами.
📑 Правительство запускает новые программы
Кабинет Министров запускает систему поддержки ветеранов в поиске работы, освоении новой профессии, развитии собственного дела, жилищных решениях и в общинах.
💌 День влюбленных уже завтра — время для маленькой магии. Мы подготовили для вас особую праздничную игру — «Ваша кино-валентинка ко Дню влюбленных» 🎬❤️ Это возможность получить случайную валентинку из культового фильма и подарить себе или кому-то особому немного романтики и тепла.
Нажимайте кнопку — и вас будет ждать фраза из большого кино, которая, возможно, скажет именно то, что давно хотелось услышать или отправить близкому человеку.

💝Получить валентинку

По материалам:
Finance.ua
ЗеленскийНедвижимостьНалоги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems