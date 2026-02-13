День финансов: новая жилищная политика, «фантомное» жилье, выгодный расчет пенсии
В пятницу, 13 февраля, Президент подписал закон о новой жилищной политике, а Шмыгаль рассказал, какие очереди отключений ждут украинцев до конца февраля.
🏡 Закон о новой жилищной политике
Президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля подписал Закон «Об основных принципах жилищной политики» (№ 4751-IX). Документ вводит новую модель государственной жилищной политики, которая предусматривает развитие социального жилья, цифровизацию очередей и новые финансовые механизмы приобретения или аренды жилья.
💡 Очереди отключений до конца февраля
Есть все возможности сохранить до конца февраля режим отключений э/э в 3−3,5 очереди, который наблюдается сейчас, при условии, что не будет новых повреждений энергообъектов, и с активностью солнца улучшится ситуация. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр энергетики Денис Шмыгаль.
🏚️ «Фантомное» жилье в архивах
Часть внутренне перемещенных лиц сталкивается с отказами в бронировании средств по программе «єВідновлення» из-за технических проблем с государственными реестрами недвижимости. Причины читайте здесь.
россия готовит масштабное экономическое предложение США
Кремль подготовил предложения по широкому экономическому сотрудничеству с США, которые предусматривают, в частности, возможный возврат россии к расчетам в долларах.
Как меняются проценты по депозитам
После снижения учетной ставки Национальным банком Украины с 15,5% до 15% на депозитном рынке начались первые изменения. В то же время о системном пересмотре ставок речь не идет. Об этом рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.
👨🦳 Самые выгодные годы для расчета пенсии
Размер пенсии в Украине зависит не только от стажа, но и от того, какие периоды работы учтены при расчете. Законодательство позволяет будущим пенсионерам влиять на этот показатель, выбирая наиболее выгодные годы с самыми высокими доходами.
📑 Правительство запускает новые программы
Кабинет Министров запускает систему поддержки ветеранов в поиске работы, освоении новой профессии, развитии собственного дела, жилищных решениях и в общинах.
