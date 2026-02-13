ChatGPT отдыхает! Как украинцы создали первый ИИ? История успеха Grammarly Сегодня 17:50

На YouTube-канале Finance.ua вышло новое видео об истории украинского стартапа Grammarly. Сервис помогает миллионам людей писать по-английски и является одной из самых дорогих технологических компаний украинского происхождения.

От антиплагиата до глобального продукта

История началась еще в начале 2000-х, когда Максим Литвин и Алексей Шевченко создали систему проверки на плагиат MyDropBox. Сервис использовали более 800 университетов мира, а затем его приобрела компания Blackboard.

После продажи учредители решили изменить подход: не наказывать за плагиат, а помочь людям писать собственные тексты быстрее и качественнее. Так возникает идея сервиса, который мы сейчас знаем как Grammarly.

Сегодня Grammarly — это симбиоз сверхсложной системы искусственного интеллекта, а также интеллектуальной мощи сотен компьютерных лингвистов и инженеров. Они тренируют модели на миллионах предложений, чтобы каждый ваш текст был образцово качественным. Когда вы пишете сообщение, система анализирует его по нескольким критическим категориям: грамматика, четкость и тон.

Впоследствии продукт вышел за рамки обычного корректора — он стал полноценным коммуникационным ассистентом, помогающим адаптировать текст к различным ситуациям от деловой переписки до неформального общения.

Конкуренция с Microsoft и Google

Серьезным вызовом компании стало появление встроенных ИИ-инструментов в Microsoft Word и Google Docs. В ответ Grammarly сделала ставку на более глубокую аналитику, в частности анализ десятков стилей письма и расширенные рекомендации по качеству текста.

Бурный рост произошел в период пандемии, когда мир массово перешел на дистанционную работу, а письменная коммуникация стала основным способом взаимодействия.

Миллионы пользователей и статус «единорога»

Компания имеет около 1000 сотрудников и офисов в Киеве, Сан-Франциско, Нью-Йорке и Ванкувере. После привлечения инвестиций в $200 млн. Grammarly получила статус «единорога», а ее оценка выросла до $13 млрд.

Сервисом пользуется более 30 млн человек, а издание TIME включило компанию в список 100 самых влиятельных в мире.

Миллиардное состояние основателей

Успех стартапа сделал его соучредителей одними из самых богатых украинцев. По оценкам Forbes, состояние Максима Литвина и Алексея Шевченко превышает $2 млрд каждого. Третий соучредитель Дмитрий Лидер не раскрывает своего состояния, оставляя простор для догадок.

