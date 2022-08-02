День финансов: новая услуга от Rozetka, обмен наличной гривны на евро на Мальте, миллиард евро транша от ЕС — Finance.ua

День финансов: новая услуга от Rozetka, обмен наличной гривны на евро на Мальте, миллиард евро транша от ЕС Сегодня 17:50

Во вторник, 2 августа, о новациях от НБУ, МВД и Rozetka.

1 млрд евро от ЕС. Европейский союз сегодня предоставил Украине в полном объеме Европейский союз сегодня предоставил Украине в полном объеме первый транш в размере 1 миллиарда евро новой экстренной макрофинансовой помощи.

По данным Минфина, по оперативным данным, в июле 2022 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 169,6 млрд гривен. Также в июле в бюджет поступило 80,4 млрд гривен международной помощи (грантов).

Новая услуга для бизнеса от Rozetka. Онлайн-ритейлер предоставит свои склады в Киеве и Львове компаниям для хранения их товаров. Ранее такая услуга была доступна только продавцам маркетплейса. Срок хранения товаров не ограничен. Перевезти продукцию на склад можно самостоятельно или с помощью курьерской доставки.

На Мальте разрешили обмен наличной гривны на евро. С 1 августа украинцы, имеющие справку о получении защиты от Агентства международной защиты на Мальте, . С 1 августа украинцы, имеющие справку о получении защиты от Агентства международной защиты на Мальте, смогут обменять до 10 тыс. грн на одного человека . К обмену принимаются купюры от 100 до 1000 грн.

Кстати, регулятор активно работает над присоединением Украины к Единой зоне платежей в евро.

Ждать ли нового банкопада — мнение НБУ. Заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман заявил, что Заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман заявил, что банкопадов не будет , потому что проведены соответствующие реформы. В первые дни войны НБУ ставил перед системой следующие цели: бесперебойная работа 24/7, сбережение средств физических и юридических лиц, и эта цель выполняется. По его словам, количество депозитов физических и юридических лиц в гривнах с 24 февраля увеличилось. Это указывает на доверие украинцев к банковской системе.

Новые требования к пунктам обмена валют. Национальный банк Украины ужесточил Национальный банк Украины ужесточил требования к помещениям небанковских учреждений . Регулятор установил унифицированные правила организации защиты помещений учреждений, работающих на рынке валютных операций.

Напомним, 28 июля состоялся Третий всеукраинский валютный форум, на котором финансовые аналитики, банковские работники и представители Национального банка объясняли новые валютные реалии, в которых оказалась наша страна.

Также банкиры отмечают, что тенденция роста курса доллара на «сером» рынке спровоцирована паническими настроениями и не может долго продолжаться, в дальнейшем курс будет скорректирован

Обновление в Электронном кабинете водителя. МВД Украины возобновило МВД Украины возобновило ряд онлайн-услуг для водителей . Например, владельцы транспортных средств снова могут выбрать страховую компанию и приобрести страховой полис, а также заказать проверку транспортных средств по VIN-коду и персональным данным владельца.

Субсидия и пособие международных организаций. Как разъяснили в Минсоцполитики, получение пособия от международных организаций, которое украинцы между собой называют пособием от ООН, Как разъяснили в Минсоцполитики, получение пособия от международных организаций, которое украинцы между собой называют пособием от ООН, не повлияет на возможность получить субсидию . Пособие не отменяет льготы от государства.

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