День финансов: НБУ усилил гривну до нового рекорда, цены на нефть, налогообложение виртуальных активов — Finance.ua

День финансов: НБУ усилил гривну до нового рекорда, цены на нефть, налогообложение виртуальных активов Сегодня 17:32

Во вторник, 8 апреля, речь шла о ценах на нефть в мире и налогообложении виртуальных активов.

Закрыто рекордное количество ФЛП. За год активных ІТ-ФЛП стало на 13 тысяч, или на 5%, меньше. Однако общее За год активных ІТ-ФЛП стало на 13 тысяч, или на 5%, меньше. Однако общее количество айтишников почти не изменилось — на уровне до 300 тысяч.

Цены на нефть до конца 2026 года. Инвестиционная компания Goldman Sachs Инвестиционная компания Goldman Sachs прогнозирует , что цены на нефть Brent и WTI будут на уровне 62 долл. за баррель и 58 долл. до декабря 2025 года и на уровне 55 долл. и 51 долл. до декабря 2026 года, соответственно, при двух предположениях.

Налогообложение виртуальных активов. Нацкомиссия по ценным Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разработала матрицу налогообложения виртуальных активов в Украине.

При этом украинские чиновники задекларировали биткоины на около $44 млн за 2024 год.

Замглавы НБУ Екатерина Рожкова рассказала, когда будет готов законопроект о виртуальных активах.

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Рекрутинг. За первую неделю За первую неделю апреля центры рекрутинга украинской армии предоставили 1137 консультаций. Общее количество обращений достигло 49543.

Рост ВВП в 2024 году. Наибольший Наибольший отрицательный вклад в рост ВВП в 2024 году имело сельское хозяйство.

Право на наследование. Согласно Гражданскому кодексу Украины, наследство открывается после смерти человека или в день, когда он объявлен умершим. В случае, если Согласно Гражданскому кодексу Украины, наследство открывается после смерти человека или в день, когда он объявлен умершим. В случае, если в течение суток умерли несколько человек, которые могли бы наследовать друг после друга, наследство открывается одновременно в отношении каждого из них.

Правоохранители разоблачили банду. По данным следствия, По данным следствия, организовал преступную группу житель Тернополя, привлек еще двух человек. Подозреваемые входили в доверие к волонтерам и военным, предлагая им квадрокоптеры из-за границы по низким ценам.

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🎥 Мировые фондовые рынки в шоке от новых тарифов Трампа. Седьмое апреля уже называют черным понедельником 2.0. На фоне экономического трэша — рушится цена на нефть, приближая черный день российской экономики. Подробнее об этом — в нашем сюжете.

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