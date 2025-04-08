День финансов: НБУ усилил гривну до нового рекорда, цены на нефть, налогообложение виртуальных активов — Finance.ua
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День финансов: НБУ усилил гривну до нового рекорда, цены на нефть, налогообложение виртуальных активов

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Во вторник, 8 апреля, речь шла о ценах на нефть в мире и налогообложении виртуальных активов.
Закрыто рекордное количество ФЛП. За год активных ІТ-ФЛП стало на 13 тысяч, или на 5%, меньше. Однако общее количество айтишников почти не изменилось — на уровне до 300 тысяч.
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  • Замглавы НБУ Екатерина Рожкова рассказала, когда будет готов законопроект о виртуальных активах.
⏱️ Кстати, эффективный способ защитить свои накопления от инфляции — инвестировать в активы. Брокерский счет открывает доступ к различным финансовым инструментам, в частности, к ценным бумагам, торгующим на фондовых рынках других стран. Однако важно выбрать надежного брокера с выгодными условиями обслуживания и разобраться в нюансах инвестирования. С этим поможет гид от Finance.ua.

Как открыть брокерский счет в Украине

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🎥 Мировые фондовые рынки в шоке от новых тарифов Трампа. Седьмое апреля уже называют черным понедельником 2.0. На фоне экономического трэша — рушится цена на нефть, приближая черный день российской экономики. Подробнее об этом — в нашем сюжете.
По материалам:
Finance.ua
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