День финансов: налоговые схемы, изменения в бронировании работников и получении субсидий — Finance.ua

День финансов: налоговые схемы, изменения в бронировании работников и получении субсидий Сегодня 17:40

В пятницу, 30 мая, правительство приняло ряд решений, которые непосредственно повлияют на украинцев.

Бронирование работников критических предприятий

Кабинет Министров принял изменения в порядок бронирования военнообязанных. Так, 100% военнообязанных могут быть забронированы на предприятиях, учреждениях и организациях, которые официально признаны критически важными для нужд Вооруженных Сил и других силовых структур.

Также Кабмин нормировал правила предоставления отсрочки от мобилизации педагогическим и научно-педагогическим работникам на один год.

200 тыс. грн молодым медикам

Правительство приняло постановление о выплате 200 тысяч гривен выпускникам медицинских вузов, которые после завершения обучения устроятся на работу в медицинские учреждения в сельских регионах или на территориях, где идут боевые действия.

Получение субсидий

В Украине несколько изменят правила получения выплат для некоторых категорий. Теперь получить жилищные субсидии будут иметь право следующие категории:

детские дома семейного типа;

приемные семьи, в которых хотя бы один ребенок из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, устроен на воспитание;

многодетные семьи, в которых на момент обращения и при получении жилищной субсидии проживают трое и более детей, и в которых хотя бы один ребенок находится под опекой или попечительством.

Кроме того, во время военного положения и еще год после него для вышеуказанных семей увеличили допустимый долг за коммунальные услуги.

В то же время, Минрегион предлагает изменить подход к регулированию тарифов на воду и водоотвод.

$3 млрд от Японии

Правительство приняло решение о привлечении $3 млрд от Японии в рамках механизма ERA.

«Это почти 3 млрд долларов, обеспеченных доходами от российских замороженных активов, на финансирование приоритетных бюджетных расходов», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Стоимость жилья растет

Как сообщает ЛУН со ссылкой на данные Госстата, в течение первого квартала 2025 года общий уровень удорожания жилья составил 3,9%. При этом первичка за этот период подорожала на 4,3%, а вторичка — на 3,6%. За год подорожание квартир составило 11,2%: стоимость первички увеличилась на 14,8%, а вторички — на 9,3%.

ФЛПы в налоговых схемах

По данным БЭБ, в Украине более 50 тысяч ФЛП задействованы в схемах по уклонению от уплаты налогов и обналичиванию денежных средств. Преимущественно это молодежь, то есть студенты, которые за вознаграждение предоставляют свои электронные ключи для открытия банковских счетов.

Пошлины Трампа

Федеральный апелляционный суд США временно возобновил пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом в апреле 2025 года, чтобы дать время для решения, приостанавливать ли решение Суда международной торговли на более длительный период.

Пошлины вернули в действие на следующий день после того, как Торговый суд признал, что Трамп превысил свои полномочия и приказал отменить их.

🚗 Напомним, что заявления Трампа о введении пошлин привели к массовым распродажам на фондовых рынках, в результате чего 500 самых богатых людей мира потеряли более 500 миллиардов долларов всего за два торговых дня. Но это не мешает покупать предметы роскоши. Finance.ua решил узнать, на каких авто передвигаются самые богатые люди мира. В первую часть материала попали: Илон Маск, Марк Цукерберг, Джефф Безос, Ларри Эллисон и Билл Гейтс👇.

Требования путина о нерасширении НАТО

Специальный посланник Дональда Трампа по Украине, генерал Кит Келлог заявил , что США могут согласиться по требованию россии относительно нерасширения НАТО на восток, если это поможет остановить войну. Он подчеркнул, что вступление Украины в НАТО сейчас не рассматривается, и эту позицию разделяют не менее четырех стран-членов Альянса.

Кадровый парадокс

Рынок труда в настоящее время характеризуется дефицитом квалифицированных работников во всех областях: от технических и рабочих специальностей до продаж и высших руководящих должностей. Острая нехватка ощущается в так называемых «мужских» профессиях, в которых нужна физическая сила или специализированные технические навыки. Респонденты исследования говорят: если в среднем раньше вакансия закрывалась за 2−3 недели, то сейчас на это нужно 2−3 месяца.

Как свидетельствуют результаты опроса Gradus Research, финансовое вознаграждение и баланс между работой и личной жизнью остаются ключевыми для украинских работников — заявили 46% участников опроса. Также в пятерку важнейших факторов вошли атмосфера в команде (33%), гибкий график или возможность работать удаленно (27%) и карьерный рост (23%).

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