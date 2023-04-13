День финансов: максимум валютных депозитов, сумма ущерба Украине от аннексии Крыма, арбитраж на 5 млрд долл. — Finance.ua

День финансов: максимум валютных депозитов, сумма ущерба Украине от аннексии Крыма, арбитраж на 5 млрд долл. Сегодня 17:45

В четверг, 13 апреля, Украина выиграла у рф арбитраж на 5 млрд долл. за ущерб, причиненный Нафтогазу в Крыму. Суд в Гааге обязал россию уплатить 5 млрд долл. компенсации за ущерб и утраченное имущество Нафтогаза в Крыму, заявил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев, заявление которого опубликовала компания.

Также эксперты КНИИСЭ установили беспрецедентную сумму ущерба Украине от аннексии россией Крыма.

Международные партнеры предоставят Украине $115 миллиардов, а Всемирный банк предоставит Украине грант в размере $200 миллионов.

Объем валютных депозитов достиг максимума с 2015 года. В марте текущего года сумма гривневых депозитов в банковском секторе возросла на 23,7 млрд грн, или 1,9%. В результате объем вкладов составлял около 1,246 трлн грн. Вклады в валюте В марте текущего года сумма гривневых депозитов в банковском секторе возросла на 23,7 млрд грн, или 1,9%. В результате объем вкладов составлял около 1,246 трлн грн. Вклады в валюте увеличились на $59 млн (+2,5%) — до $18,7 млрд. Это максимальный объем депозитов в валюте, начиная с февраля 2015 года.

Кстати, до конца акции «Весенняя подзарядка депозитов» осталось менее двух недель. Уже в начале мая «Минфин» и три банка-участника акции разыграют призы. Денежный призовой фонд составляет 165 тыс. грн.

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Где действительны украинские права за границей. Начиная с 29 июня 2022 года водительские удостоверения, выданные в Украине, признают в Европе без каких-либо ограничений. Это означает, что украинцы, имеющие такие удостоверения, . Начиная с 29 июня 2022 года водительские удостоверения, выданные в Украине, признают в Европе без каких-либо ограничений. Это означает, что украинцы, имеющие такие удостоверения, не должны менять их или проходить дополнительные экзамены, чтобы управлять автомобилем за границей.

Расходы Пенсионного фонда в прошлом году выросли до более чем 590 миллиардов. Фонд Фонд обеспечил выплату пенсий 10,7 млн граждан на общую сумму 574,3 млрд грн, в том числе с учетом особенностей выплаты пенсий на период введения военного положения.

Крупная технологичная компания планирует открыть офис в Украине. Компания Clearview AI заинтересована в развитии цифровой инфраструктуры Украины. Среди идей — использование искусственного интеллекта на таможне, в банковской сфере. Также компания рассматривает вариант открытия офиса в Украине. Об этом Компания Clearview AI заинтересована в развитии цифровой инфраструктуры Украины. Среди идей — использование искусственного интеллекта на таможне, в банковской сфере. Также компания рассматривает вариант открытия офиса в Украине. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как возросла стоимость пасхальной корзины в 2023 году. В этом году В этом году стоимость пасхальной корзины составляет 797 гривен — это на 29,5% больше, чем в прошлом. Яйца подорожали на 134,7%, далее по шкале подорожания — мясо (+29,86%), кулич (+26,08%) и алкоголь (+4,27%).

При этом в некоторых областях Украины недавно сократили действие комендантского часа. Однако на Пасху, которую в этом году будут отмечать 16 апреля, ограничения отменять не будут.

Румыния ограничит выплаты пособий украинским беженцам. Правительство Румынии Правительство Румынии приняло постановление, обеспечивающее «устойчивые рамки» для поддержки украинских беженцев. Постановление «устанавливает возможность предоставления ежемесячного единовременного пособия максимум на четыре месяца подряд, начиная с 1 мая 2023 года, для покрытия расходов на питание и проживание на территории Румынии семьям и одиноким лицам, пользующимся европейским решением в этой области».

Также Румыния призвала увеличить помощь Киеву, заявив, что Украина — гарант безопасности.

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