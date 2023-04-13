Україна — гарант безпеки Європи: Румунія закликала збільшити допомогу Києву — Finance.ua

Україна — гарант безпеки Європи: Румунія закликала збільшити допомогу Києву Сьогодні 14:14

В умовах збройної агресії рф Україна стала гарантом безпеки для всієї Європи, тому європейська спільнота має посилити підтримку Києва. Про це заявив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску, виступаючи на Чорноморській конференції з безпеки.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення росії Бухарест став надійним партнером для Києва і допомагає долати наслідки війни.

«Але ми повинні робити більше. Тому що вже зрозуміло, що Україна є гарантом майбутньої безпеки європейського співтовариства», — заявив Ауреску.

Зокрема румунський міністр закликав міжнародне співтовариство сформувати єдину позицію щодо допомоги Україні. Також Румунія вважає важливим посилити безпеку Чорного моря і Чорноморського регіону.

«Чорне море — це дзеркало, яке показує, як буде виглядати майбутнє Європи та світу», — сказав Ауреску.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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