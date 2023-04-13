Світовий банк надасть Україні грант у розмірі $200 мільйонів — Finance.ua

Світовий банк надасть Україні грант у розмірі $200 мільйонів Сьогодні 10:44 — Казна та Політика

Україна отримає від Світового банку $200 мільйонів у виді гранту . Кошти підуть на відновлення енергетичної інфраструктури країни.

«Сьогодні Світовий банк оголосив про виділення гранту в розмірі 200 млн доларів на проект із відновлення енергетичної інфраструктури України», — повідомляє Bloomberg.

Передбачається, що буде виділено додаткове фінансування від партнерів у розмірі до $300 мільйонів. Їх передадуть у вигляді грантів та інших видів вкладів у міру розширення масштабів проекту.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив , що відновлення України розпочинається вже цього року, і енергетика — один з пріоритетів.

«Залучені від Світового банку кошти будуть направлені на відбудову електромережі та систем теплопостачання в Києві, Харкові, Миколаєві, Сумах та містах Чернігівської області», — повідомив Шмигаль.

За його словами, також на зустрічі з представникам СБ вони обговорили спільну роботу в межах міжвідомчої платформи координації донорів (Фінансовий Рамштайн).

«Спільно зі Світовим банком готуємо до реалізації і проект страхування воєнних ризиків для іноземних інвестицій. Це ключовий інструмент, аби залучити ці інвестиції вже зараз, не чекаючи завершення війни», — розповів очільник уряду.

Шмигаль висловив вдячність партнерам зі Світового банку за підтримку України та української програми відновлення, яка стане «найбільшим проектом відбудови в Європі з часів Другої світової війни».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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