Світовий банк надасть Україні грант у розмірі $200 мільйонів — Finance.ua

Світовий банк надасть Україні грант у розмірі $200 мільйонів
Україна отримає від Світового банку $200 мільйонів у виді гранту. Кошти підуть на відновлення енергетичної інфраструктури країни.
«Сьогодні Світовий банк оголосив про виділення гранту в розмірі 200 млн доларів на проект із відновлення енергетичної інфраструктури України», — повідомляє Bloomberg.
Передбачається, що буде виділено додаткове фінансування від партнерів у розмірі до $300 мільйонів. Їх передадуть у вигляді грантів та інших видів вкладів у міру розширення масштабів проекту.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що відновлення України розпочинається вже цього року, і енергетика — один з пріоритетів.
«Залучені від Світового банку кошти будуть направлені на відбудову електромережі та систем теплопостачання в Києві, Харкові, Миколаєві, Сумах та містах Чернігівської області», — повідомив Шмигаль.
За його словами, також на зустрічі з представникам СБ вони обговорили спільну роботу в межах міжвідомчої платформи координації донорів (Фінансовий Рамштайн).
«Спільно зі Світовим банком готуємо до реалізації і проект страхування воєнних ризиків для іноземних інвестицій. Це ключовий інструмент, аби залучити ці інвестиції вже зараз, не чекаючи завершення війни», — розповів очільник уряду.
Шмигаль висловив вдячність партнерам зі Світового банку за підтримку України та української програми відновлення, яка стане «найбільшим проектом відбудови в Європі з часів Другої світової війни».
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