Як зросла вартість великоднього кошика у 2023 (інфографіка) — Finance.ua

Як зросла вартість великоднього кошика у 2023 (інфографіка) Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Як зросла вартість великоднього кошика у 2023 (інфографіка)

Цьогоріч вартість великоднього кошика складає 797 гривень — це на 29,5% більше, ніж торік.

Про повідомляє Наталія Герасименко, експертка сектору «Сільське господарство» Офісу ефективного регулювання BRDO.

«Найбільше додали в ціні яйця, вартість яких зросла більш ніж удвічі. Ця тенденція триває ще з минулого року та пов’язана зі скороченням поголів’я, подорожчанням кормів та ускладненою логістикою. Водночас на 12% подешевшало борошно — один із ключових інгредієнтів паски, який враховано в її вартість», — пояснює Герасименко.

Яйця здорожчали аж на 134,7%, далі за шкалою подорожчання — мʼясо (+29,86%), паска (+26,08%) та алкоголь (+4,27%).

Вартість паски на інфографіці відображає витрати на її приготування вдома з таких інгредієнтів: борошно, молоко, вершкове масло, яйця, цукор.

Інфографіка: BRDO

Довідка Finance.ua:

як раніше повідомляв член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, цьогоріч зростання цін на продукти великоднього кошика очікується на рівні 10%. Зокрема, за словами експерта, на м’ясо та яйця варто чекати підвищення цін на 5-7%, на сир — на 3-5%;

у великодні дні Нова пошта працюватиме за звичайним графіком;

у передсвятковий тиждень перед Великоднем готівковий курс долара та євро в Україні може дещо знизитися.

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