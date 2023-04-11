Курс долара перед Великоднем: банкір дав прогноз до 16 квітня — Finance.ua

Курс долара перед Великоднем: банкір дав прогноз до 16 квітня Вчора 10:00 — Валюта

У передсвятковий тиждень перед Великоднем готівковий курс долара та євро в Україні може дещо знизитися.

Такий прогноз зробив директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко, який зазначив, що у цілому ситуація на валютному ринку в зазначений період залишатиметься стабільною.

«Ми припускаємо, що з 10 по 16 квітня готівковий курс долара і євро в порівнянні з 20-27 березня може дещо знизитися (на 3-4 відсотки), відповідно, трохи зміниться валютний коридор коливань — до 37,0 — 37,60 грн/дол. і 39,5 — 41,00 грн/євро», — зазначив експерт.

Головна причина такого ослаблення курсів полягає у зростанні активності на ринку напередодні Великодня, додав Марченко.

Він прогнозує, що вже з 17 квітня на ринку слід очікувати планомірного «зниження» валютних курсів до економічно об’єктивних меж:

«Не виключено, що нас чекає новий коридор в 36,9 — 37,5 грн/дол. і 40 — 41 грн/євро».

УНІАН За матеріалами:

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